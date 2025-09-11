Se trata de México, que tiene un estado con nombre de raza de perro y alberga una diversidad cultural e histórica que lo convierte en una potencia patrimonial. Sus sitios incluyen 27 de carácter cultural, seis naturales y dos mixtos, lo que refleja tanto la herencia prehispánica y colonial como la riqueza de sus ecosistemas.

Entre los más destacados se encuentran:

Centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, con su mezcla de arquitectura colonial y los canales prehispánicos.

Ciudad prehispánica de Teotihuacán, uno de los centros urbanos más importantes de Mesoamérica.

Santuario de ballenas de El Vizcaíno, en Baja California, un ejemplo de conservación natural.

Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que cada año recibe millones de mariposas en un fenómeno único en el mundo.

Chichén Itzá, en Yucatán, uno de los sitios arqueológicos más visitados de América Latina.

Ser el país con más patrimonios de la humanidad en América no solo es un orgullo simbólico para México, sino que también tiene un fuerte impacto en el turismo y en la economía.

Millones de viajeros llegan cada año atraídos por la posibilidad de conocer sitios avalados por la Unesco, lo que fortalece a la industria turística mexicana, una de las más relevantes del continente.

Además, este reconocimiento refuerza la identidad nacional y la importancia de preservar los legados culturales y naturales para las futuras generaciones. La Unesco no solo protege ruinas arqueológicas y ciudades históricas, sino también tradiciones vivas, paisajes naturales y fenómenos biológicos únicos.

Aunque México lidera, otros países del continente también poseen un gran número de patrimonios inscritos. Brasil, por ejemplo, cuenta con 23 sitios; Estados Unidos, con 25; Perú, con 13; y Argentina, con 12.

¿Qué país tiene más Patrimonios de la Humanidad?

En este ‘ranking’ global, el país que lidera con mayor número de inscripciones es Italia, considerado la cuna de gran parte del arte, la arquitectura y la historia de Occidente. El top cinco lo completan China, Alemania, España y Francia.

De acuerdo con la Unesco, Italia cuenta actualmente con 59 sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, lo que lo convierte en el país con más patrimonios a nivel mundial. Su riqueza cultural abarca desde ruinas de la antigua Roma hasta ciudades medievales y renacentistas, mientras que sus paisajes naturales también forman parte de esta lista.

