Lo que parecía una tarde común en el oriente de Ciudad de México se convirtió en una pesadilla. Una pipa con 49.500 litros de gas estalló cerca del Puente de la Concordia, dejando destrucción y un caos que paralizó la Calzada Ignacio Zaragoza.

Entre las llamas y la confusión, surgió una historia que estremeció al país: la de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien no dudó en poner su vida por delante para salvar a su nieta.

Quién es Alicia Matías Teodoro

Según relató El Ámbito, Alicia trabaja como checadora y despachadora en una base de camiones de la zona, donde también vendía dulces. Ese miércoles llevaba con ella a la pequeña Azuleth, como en tantas otras ocasiones.

Cuando el estruendo sacudió la zona y el fuego avanzó sin control, Alicia reaccionó con un instinto de madre: se arrojó sobre la niña, cubriéndola con su cuerpo y convirtiéndose en un escudo humano frente a las llamas. El sacrificio fue inmediato. Mientras la menor quedó protegida, la mujer absorbió casi toda la intensidad del calor.

En imágenes se puede ver a la mujer caminando con el cabello reducido a cenizas, las ropas deshechas y el cuerpo en carne viva, aún sostenía a su nieta entre los brazos. En grabaciones se la ve avanzar con pasos tambaleantes, aferrada a la niña, hasta que un policía intervino, cargó a Azuleth y la trasladó a un hospital.

Los reportes médicos son devastadores. Azuleth sufrió quemaduras en el 60 % de su cuerpo y permanece hospitalizada, en condición delicada pero estable. Su abuela, en cambio, registra quemaduras en el 98 % de su cuerpo y permanece en terapia intensiva.

Teniendo en cuenta que las imágenes son sensibles, Pulzo se abstiene de publicarlas, pero puede verlas en el siguiente enlace.

Qué pasó con la abuela que salvó a su nieta en el Puente de la Concordia

La confusión se apoderó incluso de la información oficial. La noche del 11 de septiembre circularon versiones sobre la supuesta muerte de Alicia, pero la Secretaría de Salud de Ciudad de México aclaró que la mujer sigue con vida.

“La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte de los equipos de salud, quienes se mantienen en contacto con su familia”, indicó la entidad.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠️ La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/Tloh63CCKc — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 12, 2025

