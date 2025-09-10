El corregimiento turístico de Rincón del Mar, en San Onofre (Sucre), vivió una emergencia la mañana de este martes 9 de septiembre, cuando un incendio de gran magnitud destruyó cinco cabañas y dos viviendas ubicadas en primera línea de playa. Entre los establecimientos afectados se encuentra el reconocido eco hotel Dos Aguas, además de restaurantes y alojamientos que representan el sustento económico de decenas de familias de la zona. Aunque las pérdidas materiales no han sido cuantificadas, el impacto económico para la comunidad es considerable.

Las llamas se propagaron con rapidez debido a que la mayoría de las estructuras estaban construidas con techos de palma y madera, lo que sumado a los fuertes vientos facilitó que el fuego pasara de un local a otro. Turistas y habitantes grabaron videos del siniestro mientras intentaban detenerlo con medios improvisados, ya que el corregimiento no cuenta con un cuerpo de Bomberos.

Con baldes de agua, arena y lanzando palmas encendidas al mar, la comunidad y los visitantes hicieron frente a la emergencia hasta que llegaron refuerzos de otros municipios, cuando el incendio ya había sido controlado.

Personas que se encontraron ene lugar grabaron los momentos de zozobra que se viviendo por cuenta de las llamas. El incendio emanaba humo negro, mientras los locales intentaban combatirlas.

“El pueblo se unió y los turistas en vez de correr se pusieron a ayudar. Todos trabajamos juntos hasta que llegaron los bomberos de otros municipios, pero ya el incendio estaba apagado”, relató un residente, destacando la solidaridad que imperó durante los momentos de mayor angustia.

La tragedia también desató un fuerte malestar contra las autoridades locales. La alcaldesa Marta Cantillo Martínez llegó al lugar y fue rechazada por la comunidad, que la acusó de mostrarse indiferente. “En vez de escuchar a la gente, se puso a grabar videos mientras todavía salía humo de las cabañas. La comunidad lo sintió como una falta de respeto y le pidieron que se fuera”, comentó un habitante.

Incendio en Rincón del Mar en 2011

Vecinos recordaron que en 2011 ya había ocurrido un incendio similar en Rincón del Mar y, pese a esa experiencia, no se implementaron planes de emergencia ni se creó una estación de Bomberos. Esta omisión, señalan, dejó al corregimiento en una posición vulnerable frente a nuevos desastres.

Aunque no se registraron víctimas fatales, el incendio puso en evidencia la fragilidad de este destino turístico de Sucre, donde la ausencia de organismos de socorro no solo pone en riesgo las inversiones locales, sino también la seguridad de los visitantes y de la misma comunidad. Ahora, los habitantes piden con urgencia medidas preventivas y una infraestructura adecuada para evitar que tragedias como esta se repitan.

