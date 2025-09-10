El corregimiento turístico de Rincón del Mar, en San Onofre (Sucre), vivió momentos de angustia la mañana de este martes 9 de septiembre, cuando un incendio de grandes proporciones destruyó cinco cabañas y dos viviendas ubicadas en primera línea de playa.

Las pérdidas materiales aún no han sido cuantificadas, pero entre los negocios afectados figura el reconocido eco hotel Dos Aguas, además de otros alojamientos y restaurantes que representaban el sustento económico de decenas de familias.

(Lea también: ¿Puede renunciar al trabajo mientras está de vacaciones? Que no lo hagan volver a la oficina)

El fuego se expandió rápidamente debido a los techos de palma y estructuras de madera, agravado por los fuertes vientos que impulsaron las llamas de un establecimiento a otro. Turistas y habitantes grabaron videos del siniestro mientras intentaban contenerlo con métodos improvisados, ante la ausencia de un cuerpo de Bomberos en la zona.

Lee También

#SNGRDSucre | 🔥 Un incendio estructural en el corregimiento de Rincón del Mar, municipio de San Onofre, dejó 2 heridos y pérdidas materiales en 10 infraestructuras. El SNGRD se activó para controlar la emergencia con @ArmadaColombia, @DefensaCivilCo, Bomberos y @SucrePolicia. pic.twitter.com/WQw42mXF7P — SNGRDColombia (@SNGRDColombia) September 10, 2025

La comunidad, junto a visitantes y policías, trató de sofocar las llamas con baldes de agua, arena y arrojando las palmas encendidas al mar.

“El pueblo se unió y los turistas en vez de correr se pusieron a ayudar. Todos trabajamos juntos hasta que llegaron los bomberos de otros municipios, pero ya el incendio estaba apagado”, relató un residente.

La emergencia reavivó el descontento de los pobladores por la falta de infraestructura para atender este tipo de desastres. La situación se tensó aún más cuando la alcaldesa Marta Cantillo Martínez llegó al lugar y fue rechazada por la comunidad, que la acusó de mostrarse indiferente ante la tragedia.

“En vez de escuchar a la gente, se puso a grabar videos mientras todavía salía humo de las cabañas. La comunidad lo sintió como una falta de respeto y le pidieron que se fuera”, señaló otro habitante.

Vecinos recordaron que en 2011 ocurrió un incendio similar en el corregimiento y, pese a esa experiencia, no se implementó un plan de emergencia ni se creó una estación de Bomberos.

(Vea también: Así es la isla lujosa en la que vacacionan Shakira, Messi y más; prohibidos los paparazzis)

Aunque no se registraron víctimas fatales, el incendio dejó en evidencia la vulnerabilidad de este destino turístico de Sucre, donde la falta de organismos de socorro no solo expone las inversiones locales, sino también la seguridad de visitantes y habitantes.

Alarma en El Rincón del Mar, San Onofre, por un incendio de gran magnitud 👉https://t.co/Coqp2PM69H pic.twitter.com/iluttuITg4 — EL HERALDO (@elheraldoco) September 9, 2025

El fuego logró ser controlado hacia las dos de la tarde, pero los pobladores continuaron arrojando agua sobre las estructuras para evitar que las llamas se reactivaran.

Así quedó el famoso hostal Dos Aguas en rincón del mar… pic.twitter.com/TQs2vflT68 — Daniela Palma (@RebecaBuendia_) September 10, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.