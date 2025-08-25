Un incendio de gran magnitud mantiene en estado de alerta a las autoridades en La Virginia (Risaralda). Varios vehículos de carga pesada son alcanzados por las llamas dentro de un parqueadero ubicado en el sector conocido como la Vuelta del Gas.

Así lo dio a conocer Blu Radio, que publicó un video que muestra la magnitud de la emergencia. Ante la gravedad del fuego, cuerpos de bomberos de Pereira, Dosquebradas y Viterbo (Caldas) se desplazaron hasta el lugar para reforzar las labores de control.

De acuerdo con la emisora, son más de doce volquetas que quedarían en pérdida total al ser consumidas por la conflagración que provocó pánico en las zonas aledañas.

Noticia en desarrollo…

