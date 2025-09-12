Sobre las 2 y media de la tarde de este viernes 12 de septiembre se reportó un impactante accidente de tránsito sobre la vía Condina, que queda en la entrada al casco urbano de Pereira.

(Le puede interesar: Murciélago habría causado grave accidente de tránsito con carro que llevaba 21 personas)

Una camioneta negra y un vehículo de carga se estrellaron y terminaron completamente destruidos. Una vez se presentó la colisión, ambos automotores se prendieron en llamas y hubo una explosión.

En un video que circula en redes sociales se evidencia la magnitud del accidente. El incendio del camión fue de altas magnitudes, a tal punto de que su columna de humo fue muy alta.

Lee También

#IMPRESIONANTE. Hace pocos mins se presento un terrible accidente de tránsito en la vía Condina de Pereira, donde un camión y una camioneta se estrellaron de frente. El impacto fue tan fuerte que los dos vehículos terminaron incinerados con los conductores de c/u en su interior. pic.twitter.com/Tl4vMlf8GC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 12, 2025

Varias personas que se movilizaban sobre dicha vía se bajaron de los vehículos que abordaban para presenciar la impactante emergencia. Según un testigo, tanto el conductor del camión como el del vehículo particular fallecieron. No obstante, las autoridades municipales y las de tránsito no han dado un reporte oficial.

“Se murieron los dos conductores. El del camión murió quemado, y el de la camioneta, también murió”, dijo el ciudadano que grabó la emergencia.

Por el siniestro vial, hubo cierre provisional de esa vía importante para el ingreso y salida de la capital de Risaralda. Al lugar llegaron paramédicos, así como bomberos que apagaron el incendio y una grúa para remolcar a los vehículos implicados en el accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.