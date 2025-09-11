La mañana de este jueves 11 de septiembre se registró un accidente de tránsito en jurisdicción de San Pelayo (Córdoba), cuando un vehículo tipo Willys que transportaba estudiantes desde la vereda Bongamella hacia el corregimiento La Madera perdió el control y terminó fuera de la vía mientras cubría la ruta Carrillo–Cereté.

De acuerdo con las primeras versiones, el siniestro se habría originado luego de que un murciélago ingresara a la cabina del vehículo, distrayendo al conductor. Aunque el hecho causó gran alarma, las autoridades confirmaron que los menores solo sufrieron lesiones leves y recibieron atención inmediata por parte de personal de emergencia.

Denuncias de sobrecupo y exceso de velocidad

Padres de familia señalaron que el automotor trasladaba a 21 estudiantes, a pesar de que la capacidad máxima de este tipo de vehículo es de 8 a 10 pasajeros. También denunciaron que, debido a la gran cantidad de paradas en la ruta, los recorridos suelen realizarse a alta velocidad, lo que incrementa el riesgo para los niños y adolescentes que dependen de este transporte.

Organismos de socorro y agentes de tránsito llegaron al lugar para atender la emergencia y verificar las condiciones del vehículo. La Secretaría de Tránsito de San Pelayo anunció que en las próximas horas entregará un informe oficial sobre lo ocurrido, mientras se adelantan inspecciones para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en el transporte escolar rural y la necesidad de controles más estrictos para garantizar la integridad de los estudiantes en la región.

