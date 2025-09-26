En redes sociales circularon con fuerza versiones que aseguraban que Heredero había sido diagnosticado con cáncer, situación que causó preocupación entre sus seguidores y que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La incertidumbre llevó al artista a pronunciarse públicamente y desmentir de manera categórica dichas especulaciones.
Qué pasó con la salud de Heredero
A través de un video difundido en sus plataformas digitales, el cantante explicó que lo que despertó los rumores fue una biopsia en la zona de la nariz, procedimiento al que se sometió hace unas semanas.
El resultado, sin embargo, descartó cualquier rastro de la enfermedad. "Me hicieron una biopsia descartando que hubiera alguna cuestión así medio incómoda y todo salió muy bien, afortunadamente, a Dios gracias", afirmó, poniendo fin a la versión que circulaba.
Heredero también detalló que mantiene un tratamiento por un punto en la nariz que ya está sanando, lo que lo obligó a detener algunas de sus actividades durante un corto periodo.
“No tengo ningún problema, lo digo porque me han escrito que si es verdad que tengo cáncer. Por ahí tengo un puntito que me estoy terminando de curar, pero eso sucedió hace más de un mes, entonces estoy muy bien gracias a Dios”, aseguró, llevando tranquilidad a quienes siguen de cerca su carrera.
