En redes sociales circularon con fuerza versiones que aseguraban que Heredero había sido diagnosticado con cáncer, situación que causó preocupación entre sus seguidores y que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La incertidumbre llevó al artista a pronunciarse públicamente y desmentir de manera categórica dichas especulaciones.

(Vea también: La Avalancha: el álbum con el que Diego Daza y Rolando Ochoa revolucionan el vallenato y su vínculo con los fans)

Qué pasó con la salud de Heredero

A través de un video difundido en sus plataformas digitales, el cantante explicó que lo que despertó los rumores fue una biopsia en la zona de la nariz, procedimiento al que se sometió hace unas semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Famosos bajo el flash ✨ (@famososbajoelflash)

Heredero también detalló que mantiene un tratamiento por un punto en la nariz que ya está sanando, lo que lo obligó a detener algunas de sus actividades durante un corto periodo.

“No tengo ningún problema, lo digo porque me han escrito que si es verdad que tengo cáncer. Por ahí tengo un puntito que me estoy terminando de curar, pero eso sucedió hace más de un mes, entonces estoy muy bien gracias a Dios”, aseguró, llevando tranquilidad a quienes siguen de cerca su carrera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.