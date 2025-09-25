Lo que era júbilo por el concierto de Silvestre Dangond pasó, durante unos minutos, a un disgusto para el artista y los presentes por cuenta de quienes no se saben comportar en eventos de entretenimiento. Mientras el vallenatero compartía con su público en tarima, un asistente le lanzó de forma agresiva una lata con cerveza.

El altercado ocurrió durante la presentación del caribeño en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el pasado 20 de septiembre. Un video grabado por un fanático desde la platea, y muy cerca de la plataforma en la que estaba parado Dangond, evidenció el momento en el que el cantante está hablando y la bebida le cae directamente a la cara, empapándole la ropa.

Inmediatamente, los más de 45.000 presentes repudiaron el comportamiento inmaduro y gritaron de todo. “¡Que lo saquen, que lo saquen!”, se escuchó un coreo al unísono desde las tribunas para pedir la expulsión del concierto de la persona desadaptada. Inclusive, a algunos se les ocurrió gritar, completamente fuera de contexto, el popular: “Fuera, Petro”, en contra del presidente de Colombia.

Mientras, en el escenario, Silvestre Dangond, en lugar de responder con enojo, no soltó ninguna palabra y solo se limitó a sonreír, lo que sorprendió al público, el cual poco a poco quedó en un silencio incómodo. Finalmente, el cantante habría detectado a su agresor, le mandó un beso y habló.

“No pasa nada, eso es una mala jugada de la emoción. Se emocionó mucho y tiró la cerveza, pero no pasa nada”, dijo el oriundo de Urumita, Cesar.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar: por un lado, internautas reprocharon el mal comportamiento del espectador, mientras que otros aplaudieron al cantante por saber manejar la situación con calma.

#Mis respetos para este señor, se tomó su pausa y luego actuó. Mucho que aprender de él como ser humano”, “Silvestre, qué grande eres. Demuestras el gran corazón que tienes y la humildad que manejas”, “eres buen ser humano, Silvestre”, “qué vergüenza, qué falta de respeto y empatía”, o ” la gente si es palurda”, fueron algunos de los comentarios que hubo en redes.

