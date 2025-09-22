La noche del sábado 20 de septiembre de 2025 se convirtió en uno de los momentos más memorables para la música colombiana. En Barranquilla, la dupla de vallenato Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella protagonizaron un espectáculo histórico, al reunirse para lanzar su álbum conjunto “El último baile”. En un concierto que marcó el cierre de una de las etapas más rutilantes de la nueva ola vallenata, lograron convocar a más de 46 mil personas en el emblemático Estadio Metropolitano de la ciudad caribeña, algo jamás visto en la historia del género.

(Vea también: Por video de Pulzo.com, Silvestre Dangond destapó verdad de canción que nunca cantó Kaleth Morales)

Desde temprano, los seguidores del dúo, denominados “silvestristas”, llenaron las gradas del estadio portando sus característicos atuendos rojos, símbolo distintivo de su ídolo Silvestre Dangond. Esta celebra ufanía no es sólo producto de su devoción por el famoso cantante, también representó un apoyo para el reconocido acordeonero De la Espriella, y que juntos han marcado un hito en la música vallenata del país.

Katyana Vega, una entusiasta seguidora que llegó al lugar desde las 3:00 p.m. para asegurarse una buena ubicación, no pudo ocultar su emoción. “Es un privilegio estar aquí, ver cómo Silvestre y Juancho se despiden de esta época dorada del vallenato”, confesó a El Heraldo.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SILVESTRE (@silvestredangond)

Además, los seguidores de Silvestre para mostrar su amor por el artista, le construyeron un tifo con un homenaje hacia él que se vio en plena tribuna sur: “Silvestre Dangond, Barranquilla te ama”, a lo que el cantante reaccionó emocionado y hasta se puso la camiseta del Junior para responderles al cariño de sus ‘fans’.

Este extraordinario recital, que coincidió con la celebración del Día del Amor y la Amistad en Colombia, fue una ocasión para revivir los grandes éxitos de la dupla musical, así como para disfrutar por primera vez en vivo las canciones de su nuevo álbum.

La gran acogida del público se combinó con el reconocimiento de la crítica, pues su álbum “El último baile” había sido nominado recientemente al Latin Grammy en la categoría Cumbia-Vallenato.

El éxito de este concierto va más allá de la inigualable afluencia de espectadores. Representa, además, una reafirmación del peso cultural y musical de Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella en el panorama colombiano. “Este evento marca un hito insuperable en la historia de la música vallenata”, comentó un analista musical.

Lee También

La noche del 20 de septiembre de 2025 quedará grabada en la memoria de los seguidores del vallenato como la última gran actuación de esta destacada dupla en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, un encuentro que derrochó emoción y fiesta y que demostró, una vez más, que el vallenato sigue siendo una expresión viva de la cultura colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.