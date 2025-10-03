La voz de Adriana Salazar, madre del fallecido cantante colombiano Bayron Salazar, conocido artísticamente como B-King, se quebró en entrevista con La W Radio.

Entre lágrimas, relató el doloroso proceso que enfrenta tras la muerte de su hijo en México, un caso que aún continúa en investigación y que ha conmovido a la industria musical y al público colombiano.

Adriana confesó que, a pesar de la magnitud del hecho, todavía no ha recibido información concreta de parte de las autoridades mexicanas.

“No he recibido información de nada al respecto. El investigador me dijo que iba a hacer lo posible por saber quiénes fueron”, declaró.

Conmovida, expresó que lo único que desea es que se esclarezca la verdad y que haya justicia para su hijo. “Esto fue muy horrible, mi hijo no merecía morir así. Es una pesadilla de la que todavía no me despierto”, afirmó con dolor.

Madre de B-King habló de Marcela Reyes

Durante la entrevista, Adriana también se refirió a Marcela Reyes, expareja de su hijo y reconocida DJ.

“No voy a hablar mal de ella. Fue su mujer por siete años. Al principio fue una buena relación, pero al final no lo fue. Es mentira que se perdonaron. Ella no me ha hecho nada malo a mí. Yo no voy a hablar mal de ella; quiso a mi hijo, pero al final, Bayron nunca volvió a hablar con ella”, señaló.

Reveló además que, en un momento difícil, aconsejó a su hijo interponer una denuncia ante la Fiscalía, hace unos meses, cuando estaban en proceso de separación.

“Yo fui la que le dije a mi hijo que la denunciáramos y le pusiéramos una demanda en la Fiscalía porque era una amenaza disfrazada de cordialidad. La cosa se quedó así, pasaron los días y no pasó nada. Eso murió ahí, porque seguimos con la vida, pero no pasó nada más. Hicimos la denuncia porque había que hacerlo”, relató.

Adriana recordó que en su momento, el periodista Julio Sánchez le sugirió compartir cualquier información con los investigadores. “Me dijo: ustedes van a contratar un investigador y si saben cosas de ella (Marcela Reyes), usted se las va a contar al investigador. Y yo le dije que sí, que se las iba a contar”.

Por ahora, la madre de B-King sigue esperando que se aclaren los hechos y que se haga justicia. Entre tanto, en Medellín y en la escena musical colombiana, queda la memoria de un artista que buscaba consolidar su carrera y que partió de manera abrupta, dejando un vacío irreparable en su familia y en quienes seguían su talento.

Homenaje a B-King en Medellín

El pasado jueves 2 de octubre, familiares, amigos y seguidores rindieron homenaje a B-King en Medellín, ciudad que lo vio nacer y crecer como artista. Para su madre, fue un momento de consuelo en medio de la tragedia.

“Fue mucha gente a apoyarnos, a darnos amor. Ya lo enterré, al menos encontré a mi hijo. Tenía mucho temor de no encontrarlo”, expresó con gratitud.

La presencia masiva de quienes admiraban a Bayron reflejó el cariño que el artista despertó en vida y la huella que dejó en la música urbana.

¿Cuál fue la última conversación de B-King con su madre?

Adriana recordó, con nostalgia, cómo fue la última vez que habló con él.

“Hablamos ese lunes anterior. Él estaba muy feliz de estar allá, estaba volviendo a subir en la música, estaba muy contento con lo que estaba viviendo. El martes en la mañana vi un video que estaba en el gimnasio y también lo vi feliz, entonces no lo escribí”, contó.

Sin embargo, al día siguiente la situación cambió. “En la mañana del miércoles le escribí y no le llegaban los mensajes. Acá en Medellín yo lo cuidaba mucho, siempre le decía que no me dejara de contestar, pero pensé que de pronto se había ido de fiesta y no tenía cómo cargar el celular”, relató.

Horas después, al no recibir respuesta, decidió comunicarse con el mánager de B-King. Fue entonces cuando supo que su hijo llevaba un día desaparecido. “No saben lo que sentí. Yo sabía que le había pasado algo”, dijo con la voz entrecortada.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.