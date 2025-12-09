En los últimos meses, la política colombiana ha empezado a llenarse de rostros que antes veíamos únicamente en la televisión, en los escenarios o en las redes sociales. Chef, presentadores e ‘influencers’ parecieran haber recibido, al mismo tiempo, “el bicho de la política” y ahora buscan conquistar un espacio en el Congreso para las elecciones de 2026.

Lo que antes parecía una rareza hoy es tendencia: cada vez más celebridades están convencidas de que su popularidad puede traducirse en votos, impulsando proyectos personales, causas sociales o nuevas ambiciones públicas.

Algunos quieren aprovechar su conexión con la gente para promover cambios; otros simplemente probar suerte en un terreno donde la visibilidad es clave. Entre aplausos, polémicas y campañas tempranas, estos personajes empiezan a mover fichas y a redefinir la relación entre fama y poder político en Colombia.

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz

La hija del fallecido cantante vallenato y la médica Betsy Liliana González, lanzó su candidatura a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Betsy Liliana Diaz Gonzalez (@lilydiazg)

Felipe Saruma

La expareja de Andrea Valdiri se inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes por Cambio Radical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saruma (@felipesaruma)

Leo Espinosa

La consagrado chef colombiana será la cabeza de lista a la Cámara por el Partido Liberal en Bogotá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leonor Espinosa De la Ossa (@leoescocina)

Javier Fernández Franco

Conocido como ‘El Cantante del gol’ aspirará al Congreso de la República.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Fernández Franco | Narrador y Presentador (@elcantantedelgol)

Fairuz Valdiri, hermana de Andrea Valdiri

Se postuló por el Atlantico, ahora como candidata para la Cámara de Representantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fairuz Ospino (@faiovaldiri)

María Paz Gaviria, hija del expresidente Gaviria

Anunció su aspiración al Senado por el Partido Liberal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Paz Gaviria (@mariapazgaviria)

Juan David Aristizábal

Hace pocos días anunció oficialmente su incursión en la política colombiana de la mano del Nuevo Liberalismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan David Aristizabal (@juandavidaristi)

El youtuber ‘Alejo’ Vergel

El abogado nortesantandereano con miles de seguidoees en sus redes sociales. Se lanza al Senado por el Frente Amplio Unitario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejo Vergel (@alejovergelnoticias)

‘Wally’

‘Wally’ es youtuber desde 2015 y contabiliza 539.000 suscriptores. Se lanzó al Senado en los primeros seis puestos de la lista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wally. (@medicenwally)

