La competencia de ‘Masterchef celebrity colombia’, que ya se encuentra en su recta final, dejó una nueva eliminación que sorprendió a los televidentes y desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron fuerte cruce en ‘MasterChef’: esta fue la razón)

Durante el reto de la noche, los participantes enfrentaron una prueba decisiva que exigía técnica, sabor y mucha precisión en el emplatado. Algunos lograron conquistar al exigente jurado, mientras que otros vieron cómo sus platos no alcanzaban las expectativas.

Entre nervios, sabores arriesgados y errores mínimos que marcaron la diferencia, uno de los concursantes más queridos tuvo que despedirse de la cocina por errores en la forma en que presentó su preparación. Su salida provocó sorpresa, pues había demostrado constancia, disciplina y una conexión especial con el público.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MasterChef Celebrity Colombia (@masterchefcelebrityco)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MasterChef Celebrity Colombia (@masterchefcelebrityco)

¿Quién es nuevo eliminado de ‘Masterchef’?

Se trató del actor Luis Fernando Hoyos, quien dejó el delantal y se despidió con unas emotivas palabras de agradecimiento. Su paso por el programa estuvo marcado por el carisma y la buena energía que llevó a cada reto, además de la elegancia con la que enfrentó su salida.

Con esta eliminación, el ‘reality’ avanza hacia su Top 9, donde las emociones se intensifican y la competencia se vuelve más reñida que nunca. Los seguidores ya tienen a sus favoritos, pero en ‘Masterchef’ nada está dicho: un solo error puede cambiarlo todo.

La presentadora Claudia Bahamón, entre lágrimas y con la voz entrecortada, tuvo que despedirse de su amigo y hasta quedó unos segundos en silencio sin saber qué decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

* Pulzo.com se escribe con Z