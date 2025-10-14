Los seguidores de ‘MasterChef Celebrity’ vivieron una de las noches más tensas y emotivas de la temporada, pues la competencia entró en una etapa decisiva y un nuevo participante tuvo que abandonar la cocina más famosa del país.

En esa jornada de eliminación, varios participantes estuvieron en la cuerda floja: Carolina Sabino, Ricardo Vesga, Alejandra Ávila, ‘Pichingo’, Michelle Rouillard, Luis Fernando Hoyos y David Sanín.

El ambiente se tornó cargado de presión y emoción en el set porque se definía el “top 10” de los mejores cocineros y ninguno de los que portaron el delantal negro quería quedarse por fuera de la competencia.

¿Quién fue el nuevo eliminado de ‘Masterchef’ este martes 14 de octubre?

David Sanín, originario de Medellín, fue un rostro conocido en los ambientes culturales y teatrales de Colombia. Con más de 25 años de experiencia en el mundo escénico, especialmente en el teatro de improvisación, se había ganado un lugar en el cariño del público.

Sin embargo, su participación en ‘MasterChef’ llegó a su fin por decisión del jurado. La salida de Sanín se convirtió en una de las más emotivas de la temporada.

Además de perder a un participante talentoso, el programa despidió a uno de los concursantes más auténticos del grupo. Su eliminación dejó el ambiente más tenso que nunca entre quienes aspiraban a mantenerse entre los mejores 10 cocineros de la actual temporada.

¿Quiénes hacen parte del ‘top’ 10 de ‘Masterchef Celebrity’ 2025′?

La séptima temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2025 entra en su etapa decisiva con el anuncio de los 10 mejores participantes que continúan en la contienda por el título.

Entre exigentes pruebas de caja misteriosa, desafíos en exteriores y dinámicas de grupo, estos son los famosos que han demostrado talento, disciplina y evolución constante frente al jurado:

Carolina Sabino

Raúl Ocampo

Valentina Taguado

Luis Fernando Hoyos

Michelle Rouillard

Violeta Bergonzi

Ricardo Vesga

Patricia Grisales

Pichingo

Alejandra Ávila

Cada uno de ellos ha sabido destacar con su estilo y personalidad en la cocina, manteniendo la expectativa de los televidentes sobre quién logrará convertirse en el próximo ganador o ganadora de ‘reality’.

