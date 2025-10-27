El Canal RCN continúa revelando detalles de lo que será la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’. Un día después de confirmar al ‘influenciador’ Nicolás Arrieta como el primer participante oficial, la producción presentó a las seis mujeres aspirantes que buscan ingresar a la competencia gracias al voto del público.

Cada una de las aspirantes llega con una historia distinta, pero con el mismo objetivo: conquistar al público con su autenticidad, carisma y talento. La ganadora de las votaciones será la segunda participante confirmada.

¿Qué mujeres aspiran entrar a ‘La casa de los famosos’?

Alejandra Martínez:

Ganadora del ‘Desafío 2023’ de Caracol Televisión, Alejandra Martínez es reconocida por su disciplina, fuerza y estilo de vida saludable. Con una personalidad competitiva, honesta y auténtica, ha inspirado a miles de seguidores con mensajes de superación y bienestar.

Ahora, busca demostrar que puede brillar también en un formato de convivencia distinto al que ganó en Caracol.

Elizabeth López:

La creadora de contenido paisa, con más de 3,3 millones de seguidores, es una figura conocida en redes por su humor fresco y reflexiones cotidianas. Amante de los animales y orgullosa mujer del campo, se describe como espontánea, soñadora y apasionada.

Clara Diago

Conocida por sus publicaciones sobre amor propio y estilo de vida, Clara Diago se ha convertido en una voz inspiradora dentro de las redes sociales. Su comunidad la valora por transmitir seguridad, energía positiva y autenticidad.

Paola Cospi

Nacida en Medellín, Paola Cospi es modelo, diseñadora, empresaria y madre. Ha participado en ferias de moda internacionales en países como Francia, México, Chile, Estados Unidos y Dubái, además de aparecer en videos musicales de artistas internacionales.

Alexa Torrex

Con más de 1,8 millones de seguidores, Alexa Torrex es una creadora de contenido y artista que ha conquistado a su audiencia gracias a su autenticidad y versatilidad frente a las cámaras.

Tina Janna

Abogada y creadora digital, Tina Janna ha sabido combinar el mundo jurídico con su faceta en redes sociales, donde supera el millón de seguidores. Es reconocida por su disciplina y frescura, y busca demostrar que se puede tener una carrera profesional sólida sin perder la autenticidad.

