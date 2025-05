La actriz colombiana Laura Londoño, reconocida por su talento en la televisión y el cine, compartió con Pulzo una graciosa anécdota que vivió junto al actor mexicano Vadhir Derbez durante el rodaje de la serie’Yo no soy Mendoza’, de Netflix, una comedia romántica en la que ambos compartieron pantalla por primera vez.

En medio de la entrevista con este medio, Londoño recordó cómo, curiosamente, sus roles parecían estar invertidos en la vida real. Aunque ella interpreta a una mujer segura y decidida, hubo momentos del rodaje en los que Vadhir —hijo del reconocido comediante Eugenio Derbez— tuvo que enseñarle cosas que ella no dominaba.

Uno de esos momentos se dio cuando tuvieron que grabar una escena relacionada con el golf. “Yo nunca he jugado golf, no me interesa mucho y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero mi personaje debía hacer un tiro perfecto en escena”, contó Laura entre risas. “Vadhir sí sabía y tuvo que enseñarme cómo sostener el palo, cómo pararme, todo. Fue divertido porque él estaba como en el rol de maestro y yo era la alumna”.

La graciosa anécdota de Laura Londoño con Vadhir Derbez en ‘Yo no soy Mendoza’

Sin embargo, la anécdota que más recuerda ocurrió en Cartagena, durante una escena en la que tenía que manejar una lancha. Aunque nunca lo había hecho, el director le aseguró que era como manejar un carro. “Le dije: ‘Bueno, listo’, y cuando dijeron ‘acción’, yo tomé la lancha con Vadhir sentado al lado”, relató la actriz.

Luego de grabar la escena, el director les dijo que ya estaba la toma. Vadhir, precavido, se ofreció para devolver la lancha. “Me dijo: ‘Yo la devuelvo porque tú no sabes’. Pero yo le respondí con sarcasmo: ‘No, yo la devuelvo porque quiero aprender’”, recordó entre carcajadas.