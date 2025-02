Laura Londoño, la reconocida actriz y protagonista de ‘La ley del corazón’, ha provocado gran controversia en redes sociales al pronunciarse sobre la canción ‘+ 57’, la cual criticó con dureza por lo que considera un mensaje perjudicial para la imagen del país.

Laura Londoño reportó la canción ‘+57’

La actriz paisa expresó públicamente su rechazo hacia la letra de la canción ‘+ 57’, catalogándola como una “brutalidad” que no refleja el verdadero espíritu de Colombia.

Además, decidió reportar la canción en la plataforma de Spotify, con la intención de que se evalue el contenido y consideren su retiro.

A través de un video, Londoño expresó su opinión de forma contundente, afirmando que la letra de ‘+57’ está llena de mensajes que afectan la imagen de los colombianos.

“Acabo de hacer algo por primera vez en mi vida, no sé si funcione, reporté una canción en Spotify. Ay, qué pena con Maluma, con J Balvin, que me encanta, y Karol G, a quien he admirado toda mi vida, pero reporté esa pinche canción que dizque ‘+57 ′. Cosa tan horrible. ”, dijo Londoño.

Luego, expresó: “No sé si Spotify me haga caso. Pero tiene contenido que infrige la ley y tiene contenido de brutalidad. Ahora no sé si lo acepten porque lo que quieren es que seamos brutos, que nos emborrachemos, que nos ahuevemos, de pronto me bajen este contenido, qué vergüenza”.

Para ella, la canción transmite una visión distorsionada del país y perpetúa estereotipos negativos. Su intervención fue directa, pues señaló que este tipo de contenido musical es “irresponsable” y envía un mensaje erróneo al mundo sobre la identidad colombiana.

Aunque sabe que su reporte puede no tener un resultado inmediato o efectivo, quiso dejar en claro su postura y motivar a otros a reflexionar sobre los valores y mensajes que se están difundiendo en la música.

Sin embargo, la forma en que Londoño expresó su descontento desató una ola de comentarios en redes sociales, no solo por su manera de expresarse, sino porque muchos colombianos también manifestaron su desacuerdo con sus opiniones.

¿Qué es ‘+57’?

La canción que reúne a reconocidos artistas del género urbano colombiano como Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums, ha creado controversia debido a un verso que muchos usuarios en redes sociales consideran inapropiado y que pordebajea a la mujer colombiana.

