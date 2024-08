DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

La talentosa artista Laura Rodríguez recordó el lamentable hecho que la marcó y que por poco le arrebata sus sueños. “Cuando me dio una parálisis facial me le emberraqué duro [con Dios]… le dije: ‘No tienes palabra. Papi decídete, si me hiciste actriz y me quitaste la cara, ponte serio’. Pero me mostró que yo estaba pasada. Estaba enfocada en rendir, hacer mil vainas, yo vendía, y tenía una pastelería. Hasta que ya me reventé, me enfermé, pero no paraba bolas”.

La intérprete dio detalles de ese día donde el estrés le pasó factura. “Eso fue horrible. Estaba en mi casa. Me levanté y boquinche es un piropo al lado de lo que yo quedé. Dios me estaba mostrando cosas. Me quitó mi cara y ahí me aprendí. Eso es progresivo. Se me iba la boca para un lado. Y me voy al médico y cuando llego me dicen que tengo una parálisis fácil. Y todo fue a ocho días de irme para España a hacer una obra de teatro”, relató.

La entrevista completa puede verse aquí:

Con humor Laura señaló que en la obra que presentó en Europa las cosas parecían sacadas de un mundo fantasioso. “Parecíamos un circo en esa obra de teatro, estaba el enano, el gigante y la jeti torcida. No le di a nadie entrevistas. Yo quiero ser famosa por mi trabajo no por eso. Sin embargo, titularon medios que nunca me habían sacado: Laura Rodríguez pierde su cara, desfigurada, pierde su rostro”.

En la entrevista también se refirió a otros aspectos de su vida. Como la manera en que se enamoró de su actual pareja y cómo fue derribando estereotipos. “Me conquistó en un festival de teatro. El man hizo todo el curso completico. Nos ennoviamos. Tuvimos 7 años de novios. Tuvimos como 20 crisis. Los dos somos de temperamento muy fuerte. Peleamos mucho por las ex novias. Hay que matar al ex. Yo era muy celosa, insoportable, luego yo no sabía ni quien era yo. Aprendí que a las ex hay que decirles este quesito ya no es tuyo, no cuajó. Este sí”, señaló la actriz.

