Este jueves 22 de agosto, Andy Rivera y Juan Duque estrenaron su primera colaboración musical llamada ‘Ni conmigo ni con él’. El sencillo, del género de la bachata, tiene partes en su letra que muchos de sus fanáticos consideraron ‘indirectas’ para Lina Tejeiro, expareja sentimental de ambos cantantes.

“Que yo te quiero todavía, mamá, así lo nuestro termine me vas a recordar”, “que dura esta despedida, reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar”, “te amo mucho y lo sabes no creo que me enamore de nuevo otra vez”, “pero yo sé que intentas borrarme y te lamentas”, son algunas partes de la letra.

Lo que llamó la atención fue que, minutos después de que se lanzara la mencionada canción, Lina Tejeiro compartió con sus seguidores una serie de historias en las que se mostró afectada por cierta situación.

“He visto tus comentarios, he visto las páginas, he visto lo que me mandan, he visto todo… y llega un punto en el que uno dice ¡ya!”, dijo inicialmente la artista llanera en sus publicaciones.

Con un tono de voz quebrado y los ojos aguados, la actriz de novelas como ‘La ley del corazón’ y ‘Padres e hijos’ les mostró a sus seguidores que había llorado.

Sin embargo, lo que pocos se esperaban era que estaba aprovechando todo lo que se estaba diciendo para promocionar un producto de su marca de maquillaje Coraje By Lina Tejeiro, teniendo en cuenta que varias personas iban a buscar qué opinaba del tema musical de sus dos exnovios.

“Es como increíble… Es increíble, pero lo que me parece más increíble, que yo digo ¡guau!, es que todo lo que he llorado y mi rímel no se corre”, señaló, antes de invitar a sus seguidoras a comprar el producto.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios en redes exaltaron su habilidad actoral para atraer la atención y convertirla en ‘marketing’.

“Me la iba creyendo”, “esta vieja es muy top”, “qué buena propaganda”, “ella sí sabe cómo sacarle provecho a todo”, “ella no llora, ella factura”, “estuvo bueno el engaño”, “jaja es lo máximo”, “me tragué toda la publicidad”, “increíble la publicidad que nos metió”, son algunos de los comentarios que se leen en la cuenta de Instagram Famososhastalaz, que recopiló los videos de la actriz.

