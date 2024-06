En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la famosa actriz y presentadora Carla Giraldo sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes de sus mejores amigos de ‘La casa de los famosos’.

(Vea también: Carla Giraldo dice cómo ayudó a su mamá a morir: “Lo más horrible que he vivido”)

Con una sonrisa nostálgica, Giraldo acompañó las fotos con un emotivo mensaje que decía:

“¡Nuestra penúltima postal! Empecemos agradeciendo por los amigos que siempre estuvieron en este camino. Te amo, Lina Tejeiro. Te amo Roberto Velásquez. Que la vida nos siga sorprendiendo. ¡Gracias, peladito!'”, escribió Giraldo.

Las fotos mostraban momentos de alegría y camaradería entre Giraldo, Lina Tejeiro y Roberto Manrique, destacando la estrecha amistad que se forjó durante su tiempo en el ‘reality’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Giraldo (@carlagiraldo)

Los tres se convirtieron en un grupo inseparable, apoyándose mutuamente en los altibajos de la convivencia y las competencias. Giraldo expresó su gratitud por estos vínculos que, según sus palabras, marcaron un antes y un después en su vida.

Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue la notable omisión de Cristina Hurtado en las fotos, quienes fueron presentadoras, y su relación aunque hubo altibajos al final anunció que había reinado la paz entre ambas.

La ausencia de un agradecimiento hacia Hurtado generó especulaciones y curiosidad entre los seguidores del programa y los fanáticos de ambas personalidades.

Los comentarios en la publicación de Carla Giraldo se llenaron rápidamente de preguntas y teorías sobre por qué Hurtado no fue mencionada. Algunos seguidores sugirieron que al final fueron compañeras más no amigas, mientras que otros defendieron la posibilidad de que simplemente no todos los momentos importantes se capturan en una sola publicación.

Pese a las especulaciones, Carla Giraldo no ha dado más detalles al respecto, manteniendo la atención en en sus seguidores en la recta final de ‘La casa de los famosos’.