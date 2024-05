Así lo contó en ‘La sala de Laura Acuña’, en la que también recordó las últimas palabras que le dijo su madre antes de morir, pese a que por muchos años estuvieron distanciadas.

“Una semana antes, le contesté el teléfono. [Le dijo] ‘Hola, mi amor, te vi en el comercial, estás hermosa, estás preciosa, aquí estoy apoyándote […]’. Al otro día, a la clínica”, comentó Giraldo.

La actriz reveló que permaneció con su madre durante dos días que estuvo grave y fue muy difícil para ella porque no podía disculparse. Además, dijo: “Prácticamente me tocaba ayudarla a irse”.

Y es que los médicos hicieron hasta lo imposible por salvar a María Rosario, agregó la actriz, pero la única posibilidad de que ella quedara con vida era que estuviera conectada y “en estado vegetativo”, relató.

“Y si algo tenía mi mamá es un orgullo y sé perfectamente que no le hubiese gustado estar así. Nunca quiso ser un encarte para nadie, y la decisión de la familia fue: ‘Vamos a ayudarle a morir’. Lo más horrible de mi vida”, declaró en este video (desde el minuto 20)

Giraldo confesó que a veces se pregunta si pudo hacer algo más por salvarle la vida a la mujer que la adoptó cuando era una bebé, pero reconoció que todos los seres humanos tienen ínfulas de superhéroes.

“Ayudar a morir a alguien no es fácil. Yo me doy látigo todos los días porque es como: ‘Bueno ¿y si hubiese sido diferente?, ¿y si la ayudabamos de otra manera?’… Por más que médicamente te digan que no hay nada que hacer uno siempre piensa que es un superhéroe y que puede hacer más. Y todos los días me doy látigo”, confesó.

Qué le pasó a la mamá de Carla Giraldo

La actriz contó que, al parecer, su mamá convulsionó después de acostarse a dormir y nadie la podía ayudar porque vivía sola, por lo que no le llegó aire al cerebro.

Por lo mismo, la madre de Giraldo tuvo una muerte cerebral. Estuvo internada en una clínica hasta que murió.

