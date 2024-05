Desde que comenzó ‘La casa de los famosos’, los televidentes notaron que no había mucha química entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo, quienes son las presentadoras del programa para el canal RCN.

(Vea también: Sorpresiva decisión del ‘Jefe’ mandará al ‘infierno’ a más de uno en ‘Casa de los famosos’)

Desde entonces, han surgido varios rumores que apuntan a que el contacto entre ellas es nulo tanto en grabaciones como fuera de ellas.

Esas especulaciones terminaron en las últimas horas, luego de que Cristina Hurtado se pronunciara sobre la verdadera situación que ocurre entre ellas.

“La relación entre Carla y yo es nula. Nosotras no tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio ella está en una parte y yo estoy en otra. Ella tiene un set y yo tengo otro set y en algunos momentos tenemos intervenciones juntas en el mismo set donde hacemos conexiones con los chicos en la casa o cualquier otra cosa que plantee producción”, dijo la presentadora antioqueña en entrevista con Semana.

Para Hurtado, las diferencias que tienen ambas no les impide trabajar juntas, ya que eso tiene que ver con su profesionalismo.

“Hacemos lo que tenemos que hacer cada una y punto. Eso es lo que pasa, no hay relación, no nos tomamos un café, no somos amigas, o sea cero, nada. Somos personas muy diferentes, cada una con su personalidad, con su vida, con sus creencias y profesionalismo. Eso hay que respetarlo”, agregó Cristina Hurtado.

Lee También

¿Carla Giraldo respondió a Cristina Hurtado?

Horas después de que se viralizaran esas declaraciones apareció un picante mensaje por parte de Carla Giraldo, que al parecer sería en respuesta a lo dicho por su compañera de set.

“No aclares que oscurece, mi reinita”, escribió Giraldo en su cuenta de X (antes Twitter).

No aclares que oscurece mi reinita!!!! — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) May 11, 2024

Aunque no menciona como tal a Cristina Hurtado, Giraldo compartió una publicación en la que una usuaria utilizó el mismo refrán para comentar el video de las declaraciones de la antioqueña.