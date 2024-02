Carla Giraldo, la presentadora del nuevo ‘reality’ del canal RCN, ‘La casa de los famosos Colombia’, contó en exclusiva a ‘Lo sé todo’ ¿cómo ha sido para ella afrontar la muerte de su mamá?

El 29 de enero de 2024, se dio a conocer la noticia el fallecimiento de ‘Charo’ Quintero, la madre de Carla Giraldo y fue el medio ‘Lo sé todo’ en confirmar la noticia.

“Ustedes saben que soy adoptada a la hora de nacida, y mi mamá siempre fue mi mamá, ‘Charo’ Quintero, maquilladora de televisión, la señora que me enseñó mi carácter, que me forjó, que me enseñó a tener ego, a ser disciplinada, ella siempre ha sido mi mamá, yo nunca he tenido otra”, conto Giraldo, nueva presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia‘

“Perder a la familia es muy difícil y perder a la mamá es más difícil todavía”, relató Giraldo

Giraldo contó que su relación con su mamá fue muy distante y difícil en los últimos años, sin embargo, rescata que fue amorosa porque nunca se hablaron desde el rencor ni del odio.

Antes de la partido de Quintero, la actriz contó a ‘Lo sé todo‘ que se volvieron a reencontrar hace unos meses a pesar del distanciamiento, pues Giraldo se fue de su casa a los 14 años. “Fue tan lindo cogerse las manos entre mi mamá, mi papá y yo, y sentir que aquí cumplí mi misión como hija y ella cumplió su misión aquí”.

“Tuve conversaciones con ella, infinidad de veces, nos reconciliamos, nos perdonamos, nos amamos. Tuve el reconfortar en mi corazón y la tranquilidad de poder decirle adiós”, contó la madre de Adrián y Damián Fonnegra.

Ante las personas que la critican por no tener una actitud distinta ante la muerte de su mamá, Carla Giraldo les respondió:

“Me dan palo en redes sociales y me dicen: ‘ ¿Y, el luto? ¿Como va el luto si hace poquito murió su mamá? Yo les digo a esos que me critican: nadie sabe cómo vivo yo este proceso, nadie sabe si llegó por las noches a llorar o sonrío o doy gracias, entonces es como cada loco con su tema, yo voy con mi duelo, paso a paso al día a día”.

