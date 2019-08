Por eso, en el post que la artista le puso a la imagen escribió: “1999. Una niña que llamaban Lolita, una foto que no conocía. Que vivan las redes porque nos permiten recordar y encontrar”.

La toma hizo que muchos de los seguidores de la famosa se devolvieran a aquellas épocas en las que ella protagonizó, junto a Marcelo Cezán, la famosa novela ‘Me llaman Lolita’, y le dejaran varios mensajes como:

“Muy linda, me encantaba esa novela, deberían repetirla”, “estoy queriendo ver la novela hace un millón de años luz y no he podido”, “mi traga cuando chinche”, “cómo olvidarlo” y “Lolita de mi época, me la vi toda, me sentí cucho, jajajaja”.