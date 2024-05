Carla Giraldo habló de su hermana en ‘La sala de Laura Acuña’, en la que dio detalles sobre la muerte de su mamá, episodio que la hizo reencontrarse con su padre

La actriz pensó que había alguna tensión con él porque no tuvieron la mejor relación por rebeldía de ella, pero se encontró con un “hombre noble y bondadoso” que cumplió el sueño de tener una hija biológica.

(Vea también: Carla Giraldo habría lanzado dardo a Cristina Hurtado con mensaje a Lina Tejeiro)

Se llama Juliana y, de acuerdo con los cálculos de la actriz, debe tener entre 10 y 11 años, casi la misma edad de Adrián y Damián, los hijos de Giraldo que tienen 10 y 9 años, respectivamente.

Lee También

La paisa recordó que cuando su papá le contó que iba a tener una hija fue una noticia difícil para ella.

“Él me dijo: ‘Por fin voy a ser papá’. Y yo sentí: ‘Cómo así, y yo qué fui’… Pero ahora lo entiendo, no lo dijo de mal, lo dijo porque es su sueño y yo no estaba, yo me había ido y le dejé muchos dolores”, contó en este video: