Desde que comenzó ‘La casa de los famosos’ hace unos meses, Carla Giraldo ha sido centro de comentarios por su rol como presentadora y por la relación que tiene con Cristian Hurtado.

De hecho, hay versiones de la prensa rosa que indican que la actriz no se la lleva bien con la modelo y es por ello que han chocado en más de una ocasión, incluso, estando al aire.

Justamente, Laura Acuña entrevistó a Carla Giraldo en su programa ‘La sala de Laura Acuña’ y allí indagó sobre el vínculo real que tiene con Cristina Hurtado, en medio de tantos rumores.

No obstante, la santandereana dejó su punto de vista antes de que la actriz contestara, indicando que es vital compartir escenario con una compañera que le “permita brillar” y que sea generosa ante las cámaras.

“Yo que trabajo en esto hace tantos años puedo decir que no hay nada mejor que uno pueda tener en un set un compañero o compañera generoso, que te permita brillar, que te coja los chistes, que te haga juego con lo que estás diciendo y más cuando es una persona que no tiene la experiencia, porque de verdad es muy difícil pararse ahí”, precisó Acuña.

Carla Giraldo habló sobre su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Carla Giraldo comentó que con el pasar de los días su trabajo en ‘La casa de los famosos’ se hizo más ameno después de dos semanas de sufrimiento, pues recalcó que no fue fácil lanzarse a presentar un programa en vivo.

“Después de las dos semanas cambió en que yo no quiero ser la presentadora, quiero ser yo, hablar como hablo, echar mis chistes, que no me importe, seguir el libreto, la escaleta, pero ser irreverente. Me va mejor”, dijo.

En cuanto a su relación laboral con Cristina Hurtado, Giraldo fue sensata al decir que la admira como presentadora, pero que el único tiempo que comparten es en el set de grabación.

“Cristina es tremenda presentadora, es muy buena en lo que hace, lo ha hecho durante muchos años… Soy generosa y si para ella está bien, para mí también, al final ella es la que sabe cómo funciona el tema de la presentación”, indicó.

Y finalizó, diciendo: “Antes de empezar el programa compartimos mucho porque hicimos rueda de prensa, estuvimos en ensayos, comerciales, pero desde el primer día que comenzamos cada una está en su espacio, entonces cada una está por su lado y nos encontramos en el set todas las noches“.