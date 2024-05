‘La casa de los famosos’ tuvo su decimosexto eliminado, esta vez fue Diana Ángel, que aprovechó para dejar a un participante en la placa de nominados.

Se trata de Martha Isabel Bolaños, la integrante del ‘Team Galácticos’, nominada nuevamente y deberá cumplir con algunas pruebas para asegurar su cupo dentro del ‘reality’.

Ante el nombramiento, la ‘Pupuchurra’ no ocultó su descontento, pues son varias veces las que se ha visto en este escenario de amenaza.

“Me dejaron nominada. Así va a ser siempre, ‘Papillente’ que se va, ‘Papillente’ que me deja nominada y tengo que reconocer que eso me duele un poquito”, les afirmó la actriz a sus compañeros de equipo.

“¿Sabes lo que es estar ahí y que estén cinco personas burlándose de ti en tu cara? No tuve ni el más mínimo asomo de reaccionar ni de contestar” concluyó Bolaños.

¿Qué se viene para Martha Isabel Bolaños?

Después de conocerse su nominación, el ‘Jefe’ de la casa tomó la decisión de que ella sea la primera exiliada.

La ‘Pupuchurra’ entró a la habitación de exiliados donde deberá cumplir con algunos retos para salvarse y, posteriormente, podrá intercambiar su nominación con otro participante de la casa.

