Cristina Hurtado no escatimó en dejar claro que entre ella y Carla Giraldo solo existe una relación laboral. La falta de química entre las dos presentadoras fue obvia, incluso durante varios episodios en vivo de ‘La casa de los famosos’. Uno de ellos fue tendencia porque Hurtado le dijo: “Usted se sabe la tarea”.

Dichas situaciones ya son de conocimiento público, no solo porque se han vuelto virales en redes sociales, sino porque ellas mismas han tenido que hablar del tema en repetidas oportunidades.

Luego de la última entrevista en donde Hurtado contó que no se toma ni un solo café con Carla Giraldo, la actriz de ‘Lolita’ subió un ‘post’ junto a Lina Tejeiro:

“Que siempre tengan a alguien que los haga reír como ella a mí.

Te amo, qué bendición tenerte cerquita“, a lo que Tejeiro contestó: “Te amo, amo tu esencia, tus chistes, la gracia con la que tomas cada cosa, tu generosidad. Amo verte todos los días en el canal“.

Sin duda, las dos mujeres tienen una linda amistad incluso desde antes de entrar a ser las presentadoras del ‘reality’, pues se conocieron cuando Lina Tejeiro estaba grabando ‘Padres e hijos’ y a partir de allí formaron un gran vínculo.

Usuarios en redes sociales comentaron respecto a la foto, pero sobre todo porque podría ser una respuesta a las palabras de Cristina Hurtado.

No es un secreto que Lina Tejeiro tampoco es muy cercana a Hurtado. Para empezar, no tienen que cruzarse en set, por lo que no debe haber ni una relación profesional. Además, contó en entrevista con Eva Rey que prefiere a Carla Giraldo porque ella es más genuina con su personalidad, característica con la que ella simpatiza.

