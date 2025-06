La producción del ‘reality’ de RCN ‘Masterchef Celebrity‘, acertó al incluir a Valentina Taguado en la lista de celebridades que compiten por ganar en la décima versión de la competencia culinaria.

Su presencia en el programa no solo aporta frescura y carisma, sino también la autenticidad que la ha caracterizado desde su participación en ‘Los impresentables‘, el espacio radial de Los 40 Colombia, donde ya había demostrado una personalidad vibrante y cercana al público.

Taguado ha sabido capitalizar su espontaneidad no solo en la televisión, sino también en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde suma más de 987.000 seguidores. Su comunidad digital es activa y entusiasta, y no es raro que sus publicaciones y respuestas se viralicen en cuestión de horas. Precisamente a través de una reciente dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la presentadora compartió detalles curiosos y divertidos de su paso por el programa, causando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando un fan le preguntó si a los participantes de ‘Masterchef Celebrity‘ les tocaba lavar la loza después de terminar sus preparaciones. Con su característico tono relajado y sincero, Taguado respondió:

Además de resolver esta duda, Valentina aprovechó para contar que durante las grabaciones del programa, ha sido objeto de constantes llamados de atención por parte de la producción. Aunque lo dijo entre risas, dejó claro que su actitud extrovertida, aunque bien intencionada, ha causado ciertos inconvenientes en el set.

“Me regañan todo el tiempo, ¡auxilio! Tenemos reglas y horarios que cumplir, como en todo lado. Pero a mí me llaman mucho la atención por saludar a todo el mundo. Yo soy muy dispersa, entonces iba al baño y me quedaba charlando con el señor que separa las basuras —¡qué señor tan buena gente!—, o con los que pintaban, o con las de maquillaje, con cualquiera, porque me daba curiosidad cómo hacían lo que hacen.”