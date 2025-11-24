Carolina Sabino, una de las artistas colombianas más queridas por el público, no solo ha brillado con su talento en la actuación y la música, sino que también ha construido una vida familiar estable junto a su actual pareja, el empresario chileno Mario Bert, con quien tuvo a su hijo menor, Benjamín.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quién es la mamá de Carolina Sabino, de ‘Masterchef’: reconocida actriz de ‘Café’ y ‘Guajira’)

Su relación ha llamado la atención de sus seguidores por la solidez que proyecta y por el apoyo incondicional que Mario Bert le ha brindado en cada etapa de su vida profesional y personal.

La participación de Carolina en ‘Masterchef Celebrity‘ ha puesto su nombre nuevamente en el centro de la conversación pública. Durante la competencia, la actriz ha mencionado en repetidas ocasiones que su mayor fortaleza proviene de su familia, especialmente de su esposo, quien ha sido un acompañante constante en todo el proceso.

Lee También

¿Quiénes son los hijos de Carolina Sabino?

En varias oportunidades, Sabino ha compartido imágenes y momentos especiales junto a Bert y sus hijos, Tomás y Benjamín, dejando ver que su hogar es uno de sus pilares más importantes.

La estabilidad que ha logrado construir con Mario Bert también se refleja fuera de las cámaras. Su relación, que se ha caracterizado por mantenerse en un ámbito privado y alejado del ruido mediático, ha permitido que ambos desarrollen proyectos personales y profesionales.

A través de los años, la pareja ha logrado encontrar un equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, lo que ha fortalecido aún más su unión.

¿Quién es el padre del hijo mayor de Carolina Sabino?

Antes de consolidar su vida junto a Mario Bert, Carolina Sabino vivió otras etapas afectivas que marcaron su historia personal. Su primer matrimonio fue con Kike Duque, con quien estuvo casada durante dos años y tuvo a su hijo mayor, Tomás. La relación finalizó, pero ambos continuaron compartiendo la responsabilidad y el amor hacia su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIO BERT (@mario_bert)



En 2013, la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto al ingeniero Gabriel Cabrales, con quien sostuvo una relación durante un año. Aunque este vínculo no prosperó, hizo parte de un proceso de crecimiento personal para la artista, quien continuó enfocada en su carrera y en su rol como madre.

No fue sino hasta mediados de los años 2000 cuando Carolina Sabino encontró nuevamente la estabilidad emocional en los brazos de Mario Bert, con quien inició su relación alrededor de 2005.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolina Sabino (@sabinocaro)

Desde entonces, han permanecido juntos, construyendo una familia sólida y un proyecto de vida compartido. Su hijo Benjamín es el fruto de esta unión, y ha fortalecido aún más el vínculo entre ambos.

¿Dónde vive Carolina Sabino?

Actualmente, la pareja vive en Ecuador, donde han desarrollado diferentes proyectos televisivos y de entretenimiento. Han participado en programas como ‘Vamos Mundo Magazine’ y ‘La Voz Ecuador’, demostrando que su conexión va más allá de lo sentimental, extendiéndose también al ámbito profesional.

La historia de Carolina Sabino y Mario Bert es una muestra de cómo el amor, la estabilidad y el apoyo mutuo pueden ser fundamentales para enfrentar retos personales y profesionales. Para la artista, su esposo no solo es su compañero de vida, sino también uno de los cimientos más importantes en su camino dentro y fuera de la pantalla.

* Pulzo.com se escribe con Z