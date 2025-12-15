El periodista Arie Osorio confirmó la lista de los famosos seleccionados para el ‘reality’, de RCN. Según el periodista,el canal decidió jugar a la intriga y activar lo que muchos ya llaman su “modo CIA” para blindar una de las apuestas televisivas más comentadas del momento.

(Vea también: El ‘Jefe’ lo pidió: exprotagonista de Novela entra directo y sin ‘casting’ a ‘La casa de los famosos 3’)

Con un hermetismo pocas veces visto, la producción de ‘La casa de lo famosos‘, habría convocado en los últimos días a varios famosos que estaban fuera de Bogotá e incluso fuera del país, obligándolos a regresar de manera exprés para cumplir con compromisos que debían mantenerse en total reserva.

Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de formatos, todo terminó filtrándose. La curiosa estrategia para despistar a la opinión pública incluyó una lista secreta codificada con nombres de frutas, diseñada para reemplazar temporalmente las identidades reales de los participantes que serán confirmados oficialmente en los próximos días. A estos personajes se les comenzó a llamar, de forma interna y extraoficial, los “agentes frutales”.

Entre los nombres clave que circularon se mencionan frutas como coco, sandía, pera, fresa, piña, banano y mango. Con el paso de las horas, algunos códigos comenzaron a descifrarse.

Por ejemplo, ‘Coco’ correspondería a Alejandro Estrada, quien regresará al formato que marcó uno de los episodios más polémicos de su vida personal, aquel en el que terminó perdiendo a su esposa, Nataly Umaña, frente a las cámaras. Su retorno promete emociones fuertes y cuentas pendientes.

Otro de los nombres que más ruido ha causado es el de Marilyn Patiño, la actriz, de quien se decía que estaba indocumentada en Estados Unidos, habría regresado al país para sumarse al proyecto, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

En la lista también se identificó a ‘Campanita’, el exparticipante del ‘Desafío’ 2023, como “Mango”. Y también se conoció que Johana Fadul entra derecho por la puerta principal.

El elenco se completa con Manuela Gómez, quien regresa a los ‘realities’ y despierta expectativa por su carácter frontal y su ya conocida lengua afilada. Muchos esperan que vuelva sin filtros y con la misma intensidad que la convirtió en protagonista de ediciones pasadas.

Aunque la lista se confirmó la semana pasada y algunos de los nombres ya se preparan para ingresar, todo indica que los otros personajes mencionados por el periodista lo harían el próximo año en el ‘reality’ de RCN.

En ese documento, que filtó el periodista, también aparece el nombre de Marcela Reyes, quien, según versiones no oficiales, sería una de las participantes mejor pagadas de esta temporada. A ella se suma ‘Juanse’ Laverde, exconcursante de ‘La voz kids’, de Caracol Televisión, cuya entrada había sido negada públicamente, pero que finalmente estaría confirmada.

Otro nombre que aparece en la lista es Lorena Altamirano, prometida del actor ‘El Flaco’ Solórzano, junto al ‘influenciador’ Valentino Lázaro, quien también se sumaría al grupo. A ellos se añade Sofía Jaramillo, hermana de Angélica Jaramillo, cuya entrada sería directa y sin escalas.

Finalmente, el ambiente se calienta aún más con la posible llegada de Mariana Zapata, reconocida por su rivalidad con Melissa Gate y Karina García, lo que anticipa choques, tensiones y momentos explosivos.

Con este grupo, la producción deja claro que viene una semana intensa, cargada de drama, estrategia y polémica. El juego está fuerte, las expectativas están altas y, sin duda, estamos listas para lo que viene.

