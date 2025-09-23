El humor colombiano vivió un momento cargado de nostalgia, emoción y misticismo durante el homenaje a Fabiola Posada, más conocida como ‘la Gorda Fabiola’, recordada humorista y empresaria.

El evento, organizado por su esposo Nelson Polanía ‘Polilla’, su hijo David y su entrañable amiga y socia Gladys Acevedo, se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, justo un día antes de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Lo que parecía ser un encuentro de amigos y familiares para recordar con alegría la vida de la humorista, terminó convirtiéndose en un episodio que muchos califican de sobrenatural. Según relató el ‘Gordo’ Ariel en su programa ‘La corona TV‘, durante el homenaje se habría producido una manifestación espiritual de la ‘Gorda’ Fabiola que dejó a más de uno con la piel erizada.

El homenaje tuvo lugar frente al almacén ‘By La Gorda Fabiola’, la tienda de tallas grandes que la humorista fundó en el segundo piso del centro comercial. Allí se reunieron colegas y amigos del mundo del humor, entre ellos César Corredor ‘El príncipe de Marulanda’, Pedro González ‘Don Jediondo’ y, por supuesto, ‘Polilla’.

Todos quisieron rendir tributo a la memoria de la mujer que marcó a generaciones con su estilo irreverente, pero también con su valentía para enfrentar las adversidades de la vida.

Fue Gladys Acevedo, amiga cercana y socia de Fabiola durante 18 años, quien aseguró haber experimentado la presencia espiritual de la humorista en medio del homenaje. La mujer le dijo al ‘Gordo’ Ariel, que lo describió cómo, de repente, sintió que su cuerpo era invadido por una corriente de aire distinta: un viento suave que trajo consigo calma, paz y una alegría indescriptible.

El ‘Gordo Ariel’, al compartir la historia, destacó que este tipo de manifestaciones no deben verse con miedo, sino como una muestra de que las personas queridas siguen vivas en la memoria y en el corazón de quienes las aman. “La ‘Gorda’ Fabiola era luz, alegría y humor. No me sorprende que incluso desde otro plano siga encontrando la manera de hacernos sentir su energía”, comentó.

Este homenaje, más allá del misterio, fue un recordatorio del legado que dejó la humorista: una mujer que luchó, inspiró y abrió caminos para muchas personas. Con risas, lágrimas y una posible manifestación espiritual, sus familiares y amigos reafirmaron que la ‘Gorda’ Fabiola sigue siendo inmortal en la memoria de todos los colombianos.

