La senadora María Fernanda Cabal volvió a referirse a los señalamientos que le hizo María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien la acusó de haberla intimidado durante el funeral del dirigente asesinado.

En entrevista con Semana, Cabal negó las acusaciones y reafirmó que no pronunció ninguna de las palabras que mencionó Tarazona en una entrevista con RCN. “Soy una persona respetuosa y, sobre todo, cuidadosa de los momentos y las situaciones”, indicó Cabal a la revista. Sin embargo, no quiso hablar exactamente de lo que le dijo a Tarazona en el Capitolio.

María F. Cabal apoyaría a Miguel Uribe Londoño si él gana consulta

Ella también fue consultada sobre su trato con Miguel Uribe Londoño, actual precandidato presidencial del Centro Democrático, y aseguró que no existen disputas internas. “La relación es amable, decente y, sobre todo, normal en los términos de dos precandidatos que compartimos el mismo ideal de partido y el mismo objetivo: recuperar a Colombia”, dijo Cabal al citado medio.

De la misma manera, respondió un interrogante sobre si apoyaría a Uribe Londoño si este gana la consulta de su partido en el camino a la presidencia de Colombia. “Hay un pacto entre los precandidatos del partido, y tenemos que honrar lo que se estableció. Lo hacemos por Colombia, por el partido y por cada ciudadano que hoy exige unidad como principio para derrotar a la izquierda depredadora”, agregó la parlamentaria.

¿María Fernanda Cabal tiene roces con Álvaro Uribe?

Sobre su vínculo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, Cabal aseguró que la relación es buena y que no se vio afectada por las recientes tensiones.

“Sí, todo está claro. Aquí la conversación gira en torno a las propuestas para Colombia, un país que merece un gobierno decente y trabajador, que acabe con la corrupción, destierre la mediocridad y premie el mérito para ocupar cargos públicos”, enfatizó.

