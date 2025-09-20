Escrito por:  Redacción Nación
Sep 20, 2025 - 4:02 am

La senadora María Fernanda Cabal volvió a referirse a los señalamientos que le hizo María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien la acusó de haberla intimidado durante el funeral del dirigente asesinado.

(Vea también: “Fue con agresión”: María C. Tarazona dio más detalles del tenso episodio con María F. Cabal)

En entrevista con Semana, Cabal negó las acusaciones y reafirmó que no pronunció ninguna de las palabras que mencionó Tarazona en una entrevista con RCN. “Soy una persona respetuosa y, sobre todo, cuidadosa de los momentos y las situaciones”, indicó Cabal a la revista. Sin embargo, no quiso hablar exactamente de lo que le dijo a Tarazona en el Capitolio.

María Fernanda Cabal / AFP
María Fernanda Cabal / AFP

María F. Cabal apoyaría a Miguel Uribe Londoño si él gana consulta

Ella también fue consultada sobre su trato con Miguel Uribe Londoño, actual precandidato presidencial del Centro Democrático, y aseguró que no existen disputas internas. “La relación es amable, decente y, sobre todo, normal en los términos de dos precandidatos que compartimos el mismo ideal de partido y el mismo objetivo: recuperar a Colombia”, dijo Cabal al citado medio.

De la misma manera, respondió un interrogante sobre si apoyaría a Uribe Londoño si este gana la consulta de su partido en el camino a la presidencia de Colombia. “Hay un pacto entre los precandidatos del partido, y tenemos que honrar lo que se estableció. Lo hacemos por Colombia, por el partido y por cada ciudadano que hoy exige unidad como principio para derrotar a la izquierda depredadora”, agregó la parlamentaria.

Miguel Uribe Londoño / AFP
Miguel Uribe Londoño / AFP

¿María Fernanda Cabal tiene roces con Álvaro Uribe?

Sobre su vínculo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, Cabal aseguró que la relación es buena y que no se vio afectada por las recientes tensiones.

“Sí, todo está claro. Aquí la conversación gira en torno a las propuestas para Colombia, un país que merece un gobierno decente y trabajador, que acabe con la corrupción, destierre la mediocridad y premie el mérito para ocupar cargos públicos”, enfatizó.

