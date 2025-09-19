La reconocida presentadora de Caracol Televisión, Claudia Lozano, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Según confirmó el periodista Ariel ‘Gordo’ Osorio en su programa ‘La Corona TV’, la comunicadora se encuentra en una clínica de Bogotá, recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras una compleja cirugía que la mantiene con pronóstico reservado.

Todo comenzó el pasado viernes, cuando Lozano ingresó al centro médico aquejada por un fuerte dolor abdominal. La situación se complicó y los especialistas determinaron que debía ser intervenida quirúrgicamente. Fue así como el jueves 18 de septiembre se le practicó una operación de más de siete horas, altamente invasiva, que terminó dejándola en un estado delicado y obligó a su paso inmediato a la UCI, según explicó Ariel Osorio en su programa.

Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre la evolución de su salud. Sin embargo, la preocupación crece entre colegas, seguidores y amigos cercanos, quienes han llenado las redes sociales de mensajes de solidaridad y cadenas de oración por su pronta recuperación.

Claudia Lozano está recluida en UCI

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

La misma Claudia, días antes de esta crisis, había compartido algunas publicaciones en sus redes sociales que hoy cobran especial significado. En su cuenta de Instagram, horas antes de su intervención, subió una foto con ‘tbt’, en el que recordaba momentos felices junto a varias amigas en el set de Noticias Caracol.

La imagen estaba acompañada de una mano en gesto de oración y una referencia a Dios, un mensaje que sus seguidores han interpretado como un reflejo de su fe y esperanza en los momentos más complejos.

No es la primera vez que la presentadora enfrenta retos de salud, meses antes también fue intervenida quirúrgicamente. Hace apenas unos meses, en agosto, compartió una fotografía con la leyenda ‘MUA’, mostrando gratitud por las oportunidades y por seguir adelante.

En julio, cuando celebró su cumpleaños, también publicó un mensaje lleno de emoción: “Julio 2025, un mes llenito de lindos recuerdos. Gratitud. Le doy la bienvenida a un nuevo año llenito de bendiciones y la salud, la más importante. ¡Gracias Dios!”. Esa celebración la vivió rodeada de sus amigos más cercanos, siempre con la alegría que la ha caracterizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Lozano (@claudialozanooficial)

Hoy, esa misma salud que agradeció se ha convertido en su mayor reto. La situación de Claudia no solo impacta a sus seguidores, sino también al mundo del entretenimiento colombiano, donde ha sido un rostro inconfundible gracias a su carisma, profesionalismo y energía en ‘Show Caracol’.

Ariel Osorio, más conocido como ‘Gordo’ Ariel, al dar a conocer la noticia, se mostró conmovido y pidió elevar oraciones por la recuperación de su amiga, a quien describió como una mujer luchadora, símbolo de la belleza afrocolombiana y un referente en la televisión nacional. Sus palabras reflejan el cariño y la preocupación de quienes han compartido con ella frente y detrás de cámaras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Corona TV (@lacoronatv)

Mientras se esperan reportes médicos oficiales, amigos, colegas y fanáticos se mantienen atentos a cualquier novedad. La esperanza es que, tal como lo ha demostrado en otras ocasiones, Claudia Lozano logre superar este difícil episodio y vuelva a sonreír frente a las cámaras.

Hoy más que nunca, la presentadora recibe mensajes de fe y apoyo: “Fuerza, Claudia. Estamos contigo”.

