En la más reciente emisión de su programa ‘La Corona TV’, Ariel ‘Gordo’ Osorio dejó de lado la dinámica habitual de farándula para hablar de un asunto profundamente doloroso: la complicada situación de salud que atraviesa su amiga y colega, la presentadora paisa Claudia Lozano, y la difícil circunstancia que enfrentan también sus padres en medio de esta crisis familiar.

(Vea también: Presentadora de Noticias Caracol Claudia Lozano está hospitalizada y su pronóstico es reservado: “Lucha por su vida”)

Conmovido, Osorio relató que la comunicadora, recordada por su paso en importantes programas de entretenimiento, está hospitalizada en Bogotá después de haber sido sometida a una extensa cirugía abdominal de más de siete horas. La intervención fue altamente invasiva y causó complicaciones que obligaron a trasladarla de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Aunque, Claudia Lozano ya había enfrentado graves problemas de salud en el pasado, como la trombosis venosa, esta nueva batalla llega en un momento particularmente duro por lo que ocurre en su entorno familiar.

Lee También

¿Qué le pasó a los papás de Claudia Lozano?

El presentador explicó que lo más doloroso de esta etapa no es solo la gravedad del estado de Lozano, sino el hecho de que debe afrontarlo sin el respaldo cercano de sus padres.

Su madre, debido a dificultades de desplazamiento, no ha podido viajar hasta Bogotá para acompañarla en la clínica. Por su parte, su padre atraviesa una situación igualmente delicada: el mismo sábado en el que su hija fue ingresada a la UCI, él tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica en Medellín.

“Es muy difícil de asimilar —expresó Osorio visiblemente afectado—. Estamos hablando de padre e hija hospitalizados casi al mismo tiempo, en dos ciudades distintas, ambos enfrentando operaciones complejas y situaciones críticas. Claudia está luchando por su vida en Bogotá, mientras su padre hace lo mismo en Medellín. Imaginen el dolor y la impotencia de una familia que no puede estar unida en un momento como este”.

El conductor de ‘La Corona TV’ destacó que, en circunstancias normales, los padres suelen ser un apoyo esencial cuando un hijo enfrenta problemas de salud. Sin embargo, en este caso, la vida ha puesto una doble carga sobre los hombros de esta familia. Mientras la madre vive la angustia de tener a su hija en cuidados intensivos y a su esposo en plena recuperación, no ha podido desplazarse físicamente para acompañar a ninguno de los dos, lo que incrementa la sensación de soledad y desamparo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Corona TV (@lacoronatv)

A pesar de lo complejo de la situación, Osorio subrayó que Claudia no está sola. Sus amigos y colegas del medio se han organizado para brindarle apoyo emocional y espiritual, acompañándola con mensajes, llamadas y cadenas de oración. “Claudia es una mujer luchadora, símbolo de la belleza afrocolombiana y del talento en nuestra televisión. Su fortaleza ya quedó demostrada cuando venció aquella trombosis que la tuvo al borde de la muerte. Hoy confiamos en que volverá a salir adelante”, agregó el presentador.

Por ahora, la comunicadora permanece bajo estricta supervisión médica, mientras su padre también sigue en proceso de recuperación. La familia Lozano enfrenta un doble desafío que conmueve a quienes los conocen. En palabras de Osorio, “Claudia está escribiendo otro capítulo difícil en su vida, pero no está sola. La fe y las oraciones de todos están con ella y con su padre. Sabemos que ambos saldrán adelante”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Lozano (@claudialozanooficial)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Lozano (@claudialozanooficial)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Lozano (@claudialozanooficial)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.