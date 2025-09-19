En la más reciente emisión de su programa ‘La corona TV‘, Ariel ‘Gordo’ Osorio se tomó unos minutos para hablar de un tema delicado y conmovedor: la salud de su amiga y colega, la reconocida presentadora paisa Claudia Lozano.

La presentadora es una de las caras más conocidas en ‘Show Caracol’, y además de conducir es una gran periodista del canal.

¿Qué le paso a Claudia Lozano?

Con la sinceridad que lo caracteriza, explicó los motivos que llevaron a Claudia Lozano a ser hospitalizada nuevamente y compartió detalles de la difícil situación que atraviesa.

“Hoy nos toca detener la pantalla —dijo Osorio— y hablar de una de las mujeres más queridas y recordadas del entretenimiento colombiano: Claudia Lozano. No solo es una cara bonita que en su momento brilló como modelo, sino una gran periodista que ha sabido contarnos memorables historias en la televisión”.

El presentador recordó que hace unos meses Lozano estuvo al borde de la muerte debido a una trombosis venosa. En aquel momento, la presentadora fue hospitalizada de urgencia y sometida a una cirugía de alto riesgo, en la que le extrajeron varios coágulos. Gracias a la intervención médica y a su fortaleza, logró recuperarse y, con la sonrisa que siempre la ha caracterizado, regresó a los sets de grabación para continuar con su carrera y sus proyectos profesionales.

Sin embargo, el destino volvió a ponerla a prueba. Según relató Ariel Osorio, el pasado jueves Claudia fue sometida a una nueva cirugía, esta vez una intervención abdominal de más de siete horas que terminó siendo altamente invasiva. Como consecuencia de este procedimiento, su estado de salud se complicó y el viernes debió ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Bogotá y el pronóstico es reservado.

“Es una situación dolorosa y preocupante —añadió Osorio—. Claudia está luchando por su vida en este momento, y lo más duro es que lo hace sin la compañía directa de sus padres. Su madre no ha podido viajar a Bogotá para estar con ella, y su padre, para empeorar el panorama, también fue intervenido quirúrgicamente el sábado en Medellín. Imaginen lo complejo de todo esto: padre e hija hospitalizados casi al mismo tiempo, en ciudades diferentes”.

El periodista no ocultó la angustia que siente, tanto como amigo como compañero de profesión. Subrayó que, aunque Claudia está enfrentando este momento sin la cercanía física de su familia, sí cuenta con un grupo de amigos y colegas que se han unido en oración por su pronta recuperación.

“Claudia es nuestra diosa de ébano, un símbolo de la belleza afrocolombiana y una mujer luchadora. Estamos multiplicando bendiciones para ella y acompañándola, así sea a la distancia. Sabemos que saldrá adelante”.

La presentadora paisa, recordada por su paso en importantes programas de televisión, siempre se ha destacado por su carisma, profesionalismo y alegría contagiosa. Su figura ha sido un referente no solo en la pantalla, sino también fuera de ella, donde ha construido lazos de amistad sinceros, como el que mantiene con Osorio, quien expresó públicamente su admiración y afecto.

El caso de Claudia también pone en evidencia los retos de salud que muchas veces enfrentan las figuras públicas, a quienes se suele ver siempre sonrientes, exitosas y fuertes frente a las cámaras, pero que en privado deben afrontar batallas personales de gran magnitud. La trombosis que padeció y las complicaciones posteriores muestran la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante.

Por ahora, la comunicadora continúa hospitalizada bajo estricto cuidado médico. Su círculo cercano confía en que, tal como ocurrió meses atrás, Claudia logrará superar este obstáculo y volverá a sonreír frente a las cámaras. Mientras tanto, amigos, colegas y seguidores se mantienen atentos a su evolución, enviándole mensajes de fuerza y esperanza.

“Claudia, estamos contigo. Este es solo otro capítulo de tu historia, y sabemos que lo vas a superar”, concluyó Osorio, visiblemente conmovido.

