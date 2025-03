La situación entre Anamar y Renzo, exconcursantes del ‘Desafío’, ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Ambos se conocieron durante la edición de 2024, donde formaron una relación amorosa que inicialmente capturó la atención de los seguidores por su aparente química.

Sin embargo, lo que parecía una historia de amor nacida en la competencia se transformó en un caso mediático cargado de controversias, pues a finales del año pasado Anamar —cuyo nombre real es Ana María Restrepo— denunció públicamente a Renzo Meneses por presunta violencia física y psicológica.

Renzo, por su parte, respondió a las acusaciones mediante un comunicado en redes sociales y, aunque no negó ni confirmó directamente los señalamientos, afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades si se presentaba una denuncia formal.

‘Anamar’, del ‘Desafío’, está en embarazo

Pero la controversia aumentó este sábado 15 de marzo, luego de que se conociera en el programa ‘La red’, de Caracol, que la exparticipante está actualmente embarazada. Así lo confirmó el mismo Renzo.

“No le creo porque anteriormente me había inventado que estaba embarazada. Lo veo bastante mal porque una persona que inventa un embarazo tiene problemas. Me dice que está embarazada y que va a abortar porque no puede tener un hijo mío después de lo sucedido. Yo le dejé un mensaje donde le decía que tenía todo mi apoyo porque el bebé no tenía nada que ver con eso [que había pasado]”, aseguró en el programa de chismes.

Acá, el video en el que lo contó:

Pero lo que llamó la atención fue que Renzo, pese a que se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad, puso en duda que él fuera el papá del bebé que viene en camino.

“Ella está embarazada, pero no sé si sea mío, porque es una persona que ha mentido y que ha cometido errores. Debería haber una prueba de paternidad para confirmarlo y si es así voy a afrontarlo”, agregó en su pronunciamiento.

Esta decisión, según explicó, se debe a que ‘Anamar’ lo ha amenazado en reiteradas oportunidades con que no quiere tener el bebé.

“Siento que ha utilizado toda esta información para seguir manipulando. [Dice] que no me va a querer dar el apellido, que se va del país, que va a abortar… O sea, Anamar, ¿para eso quieres hablar conmigo?”, concluyó al respecto en el mismo espacio.

¿Qué más ha pasado entre ‘Anamar’ y Renzo?

La situación entre ambos tuvo otro capítulo, pues surgieron rumores de una posible infidelidad de Renzo con Karen Candia, otra exparticipante del ‘Desafío 2024’. ‘Anamar’ compartió capturas de conversaciones y videos que sugerían una relación entre Renzo y Karen, lo que desató especulaciones sobre si esto habría sido un factor en el deterioro de su relación.

Karen, quien inicialmente no se pronunció de manera directa, también restringió los comentarios en sus redes, mientras que algunos medios y seguidores comenzaron a analizar cada detalle de sus interacciones públicas.

A principios de 2025, ‘Anamar’ dio indicios de estar superando la situación. En su cumpleaños, organizó una fiesta temática blanca a la que asistieron varios exparticipantes y amigos. Sin embargo, las indirectas y tensiones en redes sociales entre ‘Anamar’, Renzo y Karen han continuado, alimentando la narrativa de un triángulo amoroso lleno de conflictos.

