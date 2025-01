Alejandra Ulloa, nombre de la ‘Gema’, se sometió a varias cirugías después de culminar su paso por el ‘Desafío’. Según contó en su momento, todo lo hizo para aumentar su autoestima y poder verse como realmente quería.

(Vea también: ‘Gema’, del ‘Desafío’, contó difícil situación que vivió con su mascota: “Fue doloroso”)

La exparticipante, quien dejó huella en el programa por el corte de pelo al que fue sometida como castigo durante la competencia, se mandó marcar el abdomen y se sometió a un aumento de busto y cola.

Al parecer, y de acuerdo con lo dado a conocer por ella misma hace unos meses, la transformación le salió por unos 60 millones de pesos aproximadamente.

Cómo está ‘Gema’ actualmente y en qué trabaja

Este sábado 11 de enero, la exparticipante del ‘reality’ apareció en ‘La red’ y contó públicamente que se dedica a ser modelo en plataformas para adultos.

“Lo que hago no es malo y no soy la única […]. Me parece que es un arte muy bonito, no tienes contacto con nadie. Yo trabajo todos los días y he trabajado hasta 14 horas en un día. Bailo, hablo, lloro, río. Me gusta quitar mi cama y dejar un espacio libre para hacer ‘show’”, explicó en el programa de entretenimiento.

Según explicó, es un trabajo que le está dejando buenas ganancias, al punto que llegó a ganar en un solo ‘show’ dos millones de pesos.

“Es un trabajo desgastante. Quiero poder generar dinero porque tengo sueños y objetivos por alcanzar. Me gustaría tener una fundación de perritos, quiero estudiar y poder ayudarle a las demás personas con lo que vivieron”, agregó.

Acá, algunas fotos de cómo está actualmente ‘Gema’, luego de su paso por el ‘Desafío The Box’ 2023:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema 💎 (@gema_1118)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema 💎 (@gema_1118)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema 💎 (@gema_1118)

Lee También

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.