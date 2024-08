En una entrevista en ‘La Red’ de Caracol Televisión, ‘Gema’, exparticipante del ‘Desafío‘, compartió cómo ha enfrentado la pérdida de su mascota, que la acompañó durante 13 años.

En entrevista con el programa de entretenimiento, la exdesafiante contó que se había sometido a dos cirugías, una rinoplastia y aumento de mamas:

“Venía de darle fin a una relación un poco intensa y a los tres días me opero y luego me entero que mi perrito se muere, quien me acompañó por 13 años. Para mí fue muy doloroso, pues era mi única compañía”.