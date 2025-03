‘Suso, el paspi’, personaje interpretado por Dany Alejandro Hoyos, ha tenido mucho éxito con su formato de entrevista en Caracol Televisión. Sin embargo, ha tenido que enfrentar muchos retos personales, sobre todo en 2020, cuando perdió gente que amaba.

El comediante estuvo en entrevista con ‘Bravíssimo’ y habló de su depresión, los nuevos proyectos que tienen en mente y de su familia. En un momento dado, producción le puso una dinámica muy interesante en la que debía darle un mensaje a las personas que viera en pantalla.

En eso, aparecieron sus papás y él les dedicó unas tiernas palabras:

“Gracias por darme la vida y el equilibrio. Mi mamá, la templanza. Mi papá, la alegría. Espero que siempre estén orgullosos de mí”.

Pero el momento más conmovedor fue cuando aparecieron las fotos de sus abuelos, quienes fallecieron hace algunos años:

“Mamita, te debo un libro. Papito, espero que me hayas leído. Me hacen mucha falta. Eran dos contrastes, el saco negro que tengo de ‘Suso’ es de ella y ella era como alegre, contaba chistes. Extraño sentarme a hablar con ella a que me contara de donde soy, de donde era mi papá. Mi papito fue tanto, fue que le escribí un libro, extraño habar con él porque nos llamábamos y él hablaba mucho. Creo que nunca le dije que lo admiraba. Mi mamita fue la que me llevo al arte, yo empecé a ser chistoso para ella, ella me decía: ‘Hágame reír’. Perder a alguien se siente como un corazón que se desgrana. Además, él no quería morirse”.

En redes sociales aplaudieron la manera en la que recuerda a su familia, pero sobre todo porque no pierde su humildad.

