Dany Alejandro Hoyos Sucerquia ha dejado una huella en la memoria de algunos colombianos gracias a sus ocurrencias con su personaje ‘Suso, el paspi’.

Sin embargo, atrás de la sonrisa que el famoso siempre muestra, se ocultan situaciones personales con las que ha tenido que lidiar a lo largo de su carrera. En una entrevista con ‘Bravíssimo’, comentó que anteriormente se sentía mal por mostrar su vulnerabilidad, pero que con el paso de los años sintió que debía abrir su corazón.

Dany Hoyos contó su problema con la depresión y el alcohol

Afirmó que había un contraste constante en su vida. Luego de que se bajaba del escenario con su personaje entraba Dany a la habitación de los hoteles. Era extraño para él, por lo que no saber gestionar sus emociones correctamente lo llevó a tomar alcohol.

“A veces me ponía a beber, pero también me ayudó mucho la literatura. Cuando estás en un estado depresión fuerte, te alejas de tu yo, separas la gente, la sacas de tu vida porque crees que nadie está para aportarte cosas. Me ponía a leer. Yo lo consultaba con mi pareja, pero todos los días la misma vaina, se vuelve lora, entonces me refugié en los libros, han sido mi escape de vida. Escribir y crear“, afirmó el también presentador.

Añadió, además, que una de las tareas más difíciles para él es aquietar su mente. Trataba de llegar a la casa, luego del trabajo, a seguir escribiendo u ocupando su mente hasta quedarse completamente dormido para no sobrepensar.

