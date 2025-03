Durante la semana, las dinámicas del programa cambian y los habitantes tienen que cumplir ciertos retos porque o si no habrá consecuencias. Fue precisamente lo que les pasó a los competidores. Debido a su fracaso en la última prueba, ‘el Jefe’ les puso un castigo que Lady Tabares no resistió.

A través de las redes sociales se viralizó un video de Tabares disfrazada de árbol en lo que parece ser una especie de corral. Se supone que debían pasar bastante tiempo allí mientras sus otros compañeros descansaban, pero la desafortunada situación llegó.

José y Emiro estaban allí, cuando la actriz de ‘La vendedora de rosas’ se desplomó. Por fortuna, José la alcanzó a coger por la espalda, por lo que ella no se golpeó al caer.

En redes sociales aparecieron comentarios sobre lo sucedido y la culpabilidad del ‘Jefe’ frente al tema:

Sin embargo, otros alegan que la participante lleva sintiéndose mal varios días, por lo que podría ser una acumulación de muchas cosas.

“Ella no se desmayó por el castigo, fue por qué hace unos días ella viene mala de salud, pero ahí no tiene nada que ver la prueba”, “no, esto no tiene nada que ver con los castigos, Lady está enferma y necesita salir porque lo de ella es grave, tiene hemorragias”, “me vi el castigo y muchos presentaron quejas porque el traje los ahogaba, dos personas que se les baje la presión y otro que se siente mareado, ¿cómo no va a ser por el castigo?”, fueron algunos comentarios.

