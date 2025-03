‘La Abuela’ es una ‘influencer’ que acabó de participar en ‘La casa de los famosos‘. Actualmente, cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram gracias a sus videos cómicos que se han viralizado.

De hecho, la propia Aleyda Gaviria (su nombre real) reveló cuánto gana mensualmente por su contenido. ‘La Abuela’ dijo que gracias a un video se ganó 80 millones de pesos. En cual a lo que le llega al mes, dijo que “por ahí 5 millones, algo así, no mucho. Pero con eso vivimos. Ya no hay que ir a trabajar”, dijo.

¿Por qué ‘la Abuela’ no compra ropa cara?

A pesar de tener unos buenos ingresos mensuales, ‘la Abuela’ contó que el dinero no la cambió y por eso no compra ropa extravagante ni cara. “Yo compro ropa de 30.000, yo no soy de esas personas que, como tienen plata, [gastan]. Yo me compro mis cositas. Yo seguí siendo la misma”.

(Vea también: Melissa Gate reveló qué haría con la plata si gana ‘LCDLF’; se lo gastaría con otra persona)

Además, la creadora de contenido dijo que tampoco le gusta salir a la calle a comer, ni siquiera pedirla a domicilio. “A mí me gusta hacer mi comidita. Daniel me dice ‘mamá, compramos algo, pido algo para comer o vamos a un restaurante’ y yo le digo que no, que yo hago”, dijo en Radio Uno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Uno Bogotá 88.9 FM (@radiounobogota)

¿Con quién tuvo problemas ‘la Abuela’ en ‘La casa de los famosos’?

Apenas salió, ‘la Abuela’ se despachó contra Karina García. En ‘Buen día, Colombia’ dijo que no le gustaba la forma de vestir de Karina y la tildó de monstruo.

“Me daba rabia lo mostrona que era. Yo le decía: ‘Deje de mostrar, la está viendo toda Colombia, su familia’”, explicó.

* Pulzo.com se escribe con Z