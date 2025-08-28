Lo que debía ser un espectáculo de precisión terminó en tragedia en Radom, Polonia. Un caza F-16 de la Fuerza Aérea se estrelló la tarde de este jueves durante los preparativos de un ‘show’ aéreo, provocando la muerte de su piloto.

La maniobra, que comenzó como un giro acrobático en barril, terminó con la aeronave envuelta en llamas al impactar contra la pista. Testigos grabaron el momento exacto en el que el avión descendía sin control, dejando una estela de fuego tras su colisión.

“Un oficial que siempre sirvió a su país con dedicación y valentía. Rindo homenaje a su memoria”, expresó en X el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, quien llegó al lugar del accidente para supervisar las labores de emergencia.

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci.

Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025

Qué pasó con el accidente aéreo en Polonia

Las autoridades militares confirmaron que el aparato pertenecía a la 31.ª Base Aérea Táctica, cerca de Poznan, y que no hubo heridos entre los asistentes. No obstante, la pista sufrió daños considerables, lo que llevó a cancelar el espectáculo aéreo que estaba previsto para este fin de semana.

La caída del F-16 no solo apagó la vida de un oficial, también interrumpió lo que sería una celebración de la fuerza aérea en la ciudad, ahora marcada por el luto.

#ULTIMAHORA 🚨Un F-16 se estrella en Polonia contra el suelo antes del espectáculo aéreo Según se informó, el piloto ha muerto en el accidente. La aeronave no pudo elevarse a tiempo y quedó totalmente destruida por el impacto, dejando un enorme incendio.https://t.co/IvA0SF0MLR pic.twitter.com/XYaHy9S44N — RT Última Hora (@RTultimahora) August 28, 2025

