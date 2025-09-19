La Mesa, en Cundinamarca, atraviesa momentos de tensión social luego de que la administración municipal decretara medidas extraordinarias para restablecer el orden público.

(Vea también: Caos en la vía a La Mesa: bloqueos completan casi un día por parte de comerciantes y conductores)

En la noche de este jueves 19 de septiembre, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervino después de 48 horas de bloqueos en el kilómetro 71 de la vía Bogotá-Girardot.

Por esta razón, a través del decreto 085 de 2025, la alcaldía de ese municipio ordenó la aplicación de un toque de queda entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana de este viernes, acompañado de ley seca en el mismo horario.

Lee También

La restricción también incluye a menores de edad durante el fin de semana y prohíbe la circulación de parrillero en motocicleta en las franjas señaladas hasta el domingo 21 de septiembre.

Laura Londoño, alcaldesa de La Mesa, explicó que la medida busca prevenir alteraciones mayores en la vía nacional Bogotá-Girardot, donde se concentran las protestas.

El decreto establece excepciones para situaciones de emergencia y actividades esenciales. Entre ellas se encuentran la atención en salud, transporte de carga, prestación de servicios públicos, fuerza pública, medios de comunicación y urgencias veterinarias.

De igual forma, se dispuso que la administración municipal trabajara a puerta cerrada durante la jornada del viernes, con el fin de reducir riesgos de alteración.

#CUNDINAMARCA A esta hora unidades del UNDEMO de la Policía Nacional, dispersan una manifestación en el municipio de la Mesa Cundinamarca

Los bloqueos por habitantes y comerciantes de la región, ya completan más de 48 horas, en rechazo a los cambios viales y las zonas de parqueo… pic.twitter.com/idc4KBcSLh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 19, 2025

¿Por qué hay protestas y bloqueos en La Mesa (Cundinamarca)?

La comunidad decidió salir a la carretera en rechazo al contrato de zonas de parqueo regulado, que desde su firma en 2022 provoca descontento ciudadano por los altos costos.

Por otra parte, algunos ciudadanos expresaron su inconformidad frente a las medidas tomadas. Otros las respaldan, considerando que la seguridad y la tranquilidad de los habitantes deben primar.

#CUNDINAMARCA La Alcaldía de La Mesa, Cundinamarca, decretó a partir de hoy toque de queda en el área urbana desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del viernes para menores de edad. Esta misma medida se aplicará desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre en el mismo… pic.twitter.com/RA0HqKPXiQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 19, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.