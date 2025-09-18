Catherine Juvinao publicó un video con el que criticó la disposición del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

La representante escribió: “Trabaja más una pala empeñada“, criticando además la gestión del funcionario.

“Mientras los usuarios Icetex están terminando en la clínica por problemas de salud mental, el ministro de la (mala) educación se victimiza, le huye al debate, no responde preguntas y exhibe un desdén inaceptable por el drama que afrontan 234 mil familias traicionadas por él y por el presidente Gustavo Petro. Usted no es ninguna víctima ni ningún acosado, Daniel Rojas. ¡Deje de huirle al control político que le hace una mujer! ¡Cobarde!”, fue el texto con el que Juvinao acompañó la publicación.

En el video se ve a Rojas reclinado en la silla, dando la impresión de estar dormido. Sin embargo, se nota que solo está recostado, mientras Catherine Juvinao exponía sus argumentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cathy Juvinao – 🏛🇨🇴 (@cathy_juvinao)

Cabe mencionar que en un pasado Consejo de Ministros, Daniel Rojas también fue viral por ser captado, al parecer, durmiendo.

Daniel Rojas señala que fue hostigado por la representante

El mismo día del debate, en su cuenta de X el ministro dijo que la representante lo hostigó a la salida del encuentro.

“Saliendo de debate de control Político en el Congreso, la representante Juvinao muy aireada, me hostigó todo el camino junto a sus asesores, le pedí respeto y hasta la invité amablemente a almorzar para pedirle desescalar la violencia y el lenguaje con el que me insulta. No aceptó”, dijo Daniel Rojas en la red social.

“Mire que es que a mí no me gustan esos ‘shows’ que a usted le gusta hacer, no estoy pa shows. Ay, Dios mío, qué formas tan groseras las suyas (…). La invito a almorzar, pero no gritemos, ni nos insultemos, cada vez que me ve me grita”, también dijo Rojas en un video que circula en redes sociales.

🚨 ATENCIÓN | “Así me acosó la representante @CathyJuvinao”

El ministro de Educación, Daniel Rojas, denunció públicamente hostigamientos por parte de la representante Juvinao tras un acalorado debate en Medellín. “Confundió becas con créditos, gritó más de lo que argumentó y… pic.twitter.com/tqSzS2vvDr — ElTrino.Co (@EltrinoCo) September 16, 2025

En respuesta a lo dicho por Rojas, la representante a la Cámara aseguró que las afirmaciones no fueron ciertas y que buscó una respuesta a una pregunta le hizo al ministro al salir.

“Ministro Daniel Rojas, ¿cuál es la necesidad de mentir y victimizarse, cuando aquí las víctimas son los usuarios del Icetex? Aquí se ve claramente que usted al final de la sesión se va y me deja con la pregunta sobre los subsidios sin responder. Ah: me mintió con el almuerzo”, escribió Juvinao.

En los videos difundidos se observa cómo la congresista le formula reiteradas preguntas al ministro sobre un mismo asunto. Ante la insistencia, el funcionario asegura que ya respondió y opta por retirarse acompañado de su equipo de asesores. A pesar de los intentos de la legisladora por obtener una aclaración concreta, no recibió una respuesta satisfactoria.

“Ministro, no me ha contestado nada. No me ha dicho si están incluidos en el presupuesto para 2026, ministro. ¡No sea tan guache, ministro! Usted me dijo que se lo explicara y ahora que se lo estoy explicando, se va”, dijo la representante.

