Más de 1.1 millones de dólares falsos, equivalentes a unos 4.269 millones de pesos colombianos, fueron hallados en una vivienda rural de Boyacá que funcionaba como una auténtica fábrica clandestina de moneda extranjera. El millonario botín puso al descubierto una red dedicada a la falsificación de billetes, cuyo alcance aún es materia de investigación por parte de las autoridades.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Berbeo, al sur del departamento, hasta donde llegaron unidades del Gaula Militar Boyacá, el Grupo contra la Falsificación de Moneda Nacional y Extranjera, la Policía Nacional y personal adscrito a la Embajada de Estados Unidos. La diligencia de allanamiento permitió desmantelar el taller ilegal y capturar en flagrancia a un hombre de 64 años, señalado de liderar las actividades ilícitas.

De acuerdo con las autoridades, el detenido había llegado hace algunos meses desde Bogotá y cuenta con formación profesional en artes gráficas, conocimiento que habría sido clave para montar el sofisticado sistema de impresión y acabado de los billetes. Ahora deberá responder ante la justicia por el presunto delito de fabricación de moneda falsa, tanto extranjera como nacional.

En el lugar fueron incautados miles de impresiones de billetes de 20 y 50 dólares, además de planchas, ‘stickers’ de seguridad y un billete original que era usado como patrón para replicar los detalles. En total, el dinero falso incautado asciende a 1.123.600 dólares, suma que, según las autoridades, iba a ser enviada fuera de Boyacá.

El coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo, comandante de la Primera Brigada del Ejército en el departamento, explicó que esta operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre varias instituciones y al apoyo de la comunidad. “La información suministrada permitió adelantar labores de inteligencia que hoy dan como resultado esta incautación y una captura clave”, señaló el oficial.

#Berbeo #Boyacá // El coronel Eddy Cardona, comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional, confirmó el hallazgo de una sofisticada fábrica de moneda falsa que operaba desde este municipio, con alcance en redes de circulación nacional e internacional. pic.twitter.com/bk9diCWTOf — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) December 15, 2025

Además, las autoridades advirtieron que el dinero falsificado tendría como destino el financiamiento de grupos armados ilegales, entre ellos el Eln y disidencias de las Farc, lo que eleva la gravedad del caso. “Al convertir el dinero incautado a pesos colombianos, estamos hablando de cerca de 4.200 millones de pesos”, precisó el coronel Cardona.

Dentro de la vivienda, descrita como de condiciones humildes, se encontró un completo arsenal de herramientas industriales: tintas litográficas, polvo y tinta termográfica, numeradores, guillotinas, máquinas para secado y fijación de impresiones, equipos litográficos, una contadora y hasta un probador de billetes, lo que evidenciaría que no se trataba de un intento aislado.

Aunque aún no se ha determinado el destino final del dinero, las autoridades confirmaron que no era la primera vez que en ese lugar se falsificaba moneda internacional. El hallazgo prende las alarmas en Boyacá, un departamento donde no se tenía registro reciente de este tipo de fábricas clandestinas. En lo corrido del año, la incautación de dólares falsos en Colombia ya supera los seis millones, siendo el antecedente más cercano un caso similar detectado en Ipiales, Nariño, el pasado mes de septiembre.

