El drama de la desaparición de Gabriel Eduardo Cano, un joven de 18 años en Bogotá, después de asistir a una cita dental, captó la atención a nivel internacional. La Interpol activó, en las últimas horas, una circular amarilla.

La desaparición de Cano dejó a su familia conmocionada y llamó la atención de la comunidad internacional. No se sabe nada del joven desde el 12 de agosto de 2025 luego de asistir a una cita odontológica en el barrio Camilo Torres de la localidad de Kennedy.

Según informó Caracol Radio, a partir de la emisión de la circular, todos los países miembros de la Interpol están obligados a cooperar en la búsqueda y localización del desaparecido. La esperanza es que esta medida aporte pistas sustanciales para el paradero de Gabriel.

La medida constituye una herramienta clave en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente cuando se sospecha que la persona pudo cruzar las fronteras internacionales.

Última pista de Gabriel Eduardo Cano

De acuerdo con el rotativo, cámaras de seguridad captaron al joven saliendo del consultorio a las 11:10 a. m. Luego se dirigió al supermercado Olímpica de Kennedy, donde habría permanecido por unos 30 minutos.

Luego las cámaras de seguridad no logran dar claridad sobre su rumbo. En el momento de su desaparición, Cano portaba un jean gris, una chaqueta negra de la marca Columbia y tenis blancos.

La familia de Gabriel vive una angustia y un miedo indescriptibles. La desaparición de Gabriel despertó una ola de solidaridad en Colombia, con mucha gente ofreciendo su apoyo y utilizando las redes sociales para difundir la noticia y pedir información que conduzca a encontrarlo.

La alcaldía de Bogotá intensificó las operaciones de búsqueda y pidió el apoyo de la comunidad en esta tarea. Según Infobae, las autoridades plantearon varias teorías sobre la desaparición de Gabriel, pero hasta el momento ninguna colocó a los investigadores en el camino correcto. Todos los sectores de la sociedad siguen movilizando esfuerzos para localizarlo.

Desmienten versión sobre la desaparición de Gabriel Eduardo Cano

Nelly Díaz, madre del joven, se refirió, de acuerdo con el citado medio, a una versión que indica que Cano sufría de depresión y que apuntan a un posible suicidio y uso de drogas.

“Él nunca mostró señales de depresión o aislamiento. Es un muchacho de pocos amigos, que jugaba fútbol en su tiempo libre y con buena reputación en el colegio”, indicó Díaz.

