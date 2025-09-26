La trama judicial en torno al asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) sumó un nuevo capítulo este viernes con la liberación de la actriz venezolana Angélica Yetsei Torrini León.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la creadora de contenido, que había sido detenida el pasado 23 de septiembre por la Coordinación Nacional Antisecuestro de México, recuperó su libertad hacia las 6:00 p. m., hora de Colombia.

Jiménez aseguró que ahora la actriz se encuentra “ausente por voluntad propia”, lo que ha despertado interrogantes sobre las razones jurídicas detrás de su liberación y el rumbo que tomarán las investigaciones.

Miller, de 29 años, había sido vinculada al caso luego de que la Fiscalía de Ciudad de México y la Fiscalía del Estado de México abrieran una investigación sobre su posible participación en el doble homicidio de los artistas colombianos, quienes desaparecieron el pasado 16 de septiembre y posteriormente fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán.

Inicialmente, la Comisión de Búsqueda capitalina emitió una ficha que reportaba a la actriz como desaparecida. El documento señalaba que fue vista por última vez el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la delegación Benito Juárez, al sur de Ciudad de México. Sin embargo, poco después se conoció que había sido detenida en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que la actriz permaneció bajo custodia en las dependencias del Ministerio Público en Tlalnepantla, donde habría sido requerida para rendir testimonio en torno a las circunstancias que rodearon las últimas horas de vida de B-King y Regio Clown.

La muerte de los dos artistas colombianos ha conmocionado tanto a México como a Colombia. Bayron Sánchez, de 31 años, y Jorge Luis Herrera, de 35, desaparecieron tras asistir a un compromiso social en Ciudad de México.

Según la Fiscalía capitalina, los músicos fueron vistos por última vez en un carro Mercedes Benz en Miguel Hidalgo, desde donde se desplazaron hacia Iztapalapa y luego al Estado de México, donde finalmente fueron asesinados.

El hallazgo de sus cuerpos en Cocotitlán el 17 de septiembre confirmó los peores temores de sus familiares, que habían denunciado la desaparición desde el día 16.

Posteriormente, la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación por homicidio, mientras se cruzaban hipótesis sobre los acompañantes de los músicos en sus últimos encuentros, entre ellos Angie M.

