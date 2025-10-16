Bogotá vive, nuevamente, una jornada de caos. Esta vez por cuenta de las manifestaciones de un grupo denominado ‘congreso de los pueblos’ que en Protestas en Bogotá hoy: bloquean la Av. El Dorado, este 16 de octubre de 2025

Según describe Blu Radio, los problemas de movilidad y principales bloqueos se registraron en la Calle 26 con carrera 74, frente a la estación de TM de Normandía.

En la protesta hacen presencia varios representantes de los indígenas, pero también encapuchados que se han movilizados en buses que, según esa emisora, habrían sido contratados por ese colectivo.

Estos son los videos de lo que ocurre en la zona:

A esta hora un grupo de manifestantes del Congreso de los Pueblos bloquea la calzada lateral de la avenida calle 26 con carrera 74, frente a la estación de TransMilenio de Normandía. De acuerdo con los líderes indígenas, permanecerán en el lugar por unos minutos y se devolverán… pic.twitter.com/1eQgeo60o2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 16, 2025

#BOGOTÁ | Integrantes del Congreso de Los Pueblos se manifiestan en la calle 26 con avenida ciudad de Cali en ambos sentidos viales.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/2VNpBCnC9j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 16, 2025

En desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z